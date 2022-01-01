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Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»



Rob Halford в рамках недавней беседы рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:



«Мы перестали перебирать варианты и теперь находимся в процессе работы. У вас никогда не может быть достаточно песен, когда вы записываете альбом. У тебя есть кусочки и фрагменты песни, и ты не подозреваешь о том, что они могут стать невероятно важной частью твоей записи».







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