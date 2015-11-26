Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 139
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»

30 мар 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST принял участие в 'Lockdown Rockdown'

24 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о коронавирусе

18 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть ли место политике в металле? Есть»

5 фев 2020 : 		 GLENN TIPTON, ROB HALFORD и RICHIE FAULKNER работают над новой музыкой JUDAS PRIEST

18 янв 2020 : 		 У гитариста JUDAS PRIEST полно идей

17 янв 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST разразился...

15 янв 2020 : 		 JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD прокатили мимо Зала Славы Рок-н-Ролла, а Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. взяли

13 янв 2020 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST в пятёрке по мнению фанатов

9 янв 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST отпраздновал 34 года трезвости

2 янв 2020 : 		 PAUL DI'ANNO заявил, что К. К. DOWNING должен принять участие в туре в честь 50-летия JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»



*
zoom
*
* *
Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing в рамках беседы с The Flying V Documentary TV Channel вновь выступил с защитой альбома "Nostradamus":

«Многие люди не совсем поняли или совсем не поняли "Nostradamus", но для нас это было здорово — здорово то, что мы могли выразить и показать, чего мы могли достичь как музыканты. И это было что-то оригинальное. И мне он нравится.

Провалом "Nostradamus" стало то, о чём я наивно думал как о его преимуществе, — ведь я хотел вернуть людей в прошлое, к тому, как всё и было. Много лет назад, когда ты получал копию большого концептуального альбома, как в моём случае это было с "Electric Ladyland" — ты отправлялся в спальню, запирался, надевал наушники и просто исчезал в этом мире, стараясь пробиться за столько времени, сколько альбом требовал от тебя для понимания, ты просто впитывал его в себя, старался найти с ним гармонию. И я хотел, чтобы с "Nostradamus" люди испытали схожие чувства».

Ещё в 2018 году Downing описал "Nostradamus" как «наш шанс создать что-то новое на музыкальном поприще, куда мы не всегда заходим. У нас есть много отличных мюзиклов, и мы ходим в большие, престижные концертные залы, такие как Королевский Альберт-Холл или Карнеги-Холл — великолепные театры рядом с этим местом. Чтобы создать что-то и не позволить всем остальным раскрыть все карты, — "Phantom Of The Opera" и "Cats" — все эти мюзиклы и т. п. Почему мы, JUDAS PRIEST, не можем привнести что-то от рока и металла на эту музыкальную и развлекательную сцену?

Хорошо, мы могли бы пойти по прямой, встать не на ту дорожку, записать альбом с классическим звучанием JUDAS PRIEST, чего все и хотят, но, если смотреть на более широкую картину и горизонты того, на что способна рок- и металл-группа, это возможность, которая как бы упущена не по чьей-то вине, кроме нашей собственной звукозаписывающей компании и менеджмента, или каких-то других решений. Этого не должно было быть, и, вероятно, это было хорошее решение. Но это мечта — это мечта для меня. Я часто думаю об этом».

K.K. DOWNING Once Again Defends JUDAS PRIEST





Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 15 )

ElectricRetard


16 июн 2020, 15:05		Интересный альбом, хуле. Все кто считает иначе - неинтересны.

sike


16 июн 2020, 15:09		Не особо фанат JP. А вот много песни с Нострадамуса как раз остались в плейлисте. Лично для меня интересный альбом.

Alice Malign


16 июн 2020, 15:09		Че там понимать в этом унылом болоте, с полутора идеями, размазанными на два диска.

RomV


16 июн 2020, 15:36		-- Многие так и не поняли "Nostradamus"
А вы так и не сыграли его целиком на концерте, как обещали!

Это было бы отличное шоу, и отличный блюрей потом...
Нострадамус великолепный альбом

gravitgroove


16 июн 2020, 16:18		Мало кто понимал работы GG Allin'a, и они, в большинстве своем, психически здоровые люди.


Гепард


16 июн 2020, 16:28		Шикарный альбом, он сочетает в себе фирменные фишки Пристов из всех периодов их творчества, и при этом сильно выделяется на фоне всех прочих альбомов. Наверное, стоит накатать рецензию)

НELLECTOR


16 июн 2020, 16:28		Nostradamus - прекрасный альбом, который и в самом деле заходит не сразу.
Это вам не Брейкин зэ Ло

Saint Portnoy


16 июн 2020, 16:56		Лучший их альбом!
Я реально его впитал, исчез в нём, и вот это всё остальное, о чём говорит К.К. На повторе несколько недель крутился. И дома, и в плеере.

faza


16 июн 2020, 17:31		Нудятина

Magyar


16 июн 2020, 17:52		Последний хороший альбом группы.

metlbist


16 июн 2020, 18:15		С первого прослушивания тоже не "въехал", но потом понравился.

Mateas89


16 июн 2020, 18:21		Идея-то, может, и хорошая. Да вот реализация сильно подкачала. Сколько раз его не слушал - всегда ловил себя на мысли, что из двух дисков можно было выбрать песен 8 и сделать отличный хитовый одинарный альбом. А так эти 7-8 крутых треков тонут в беспросветной нудности остального материала, увы((

Arvelos


16 июн 2020, 18:32		To be fair, you have to have a very high IQ to understand Nostradamus

sibterminator


16 июн 2020, 18:59		Ностродамиус и правда однообразный альбом похож на одну песню растянутую на 2 диска. Хотя судя по всему его много кто котирует да и провалом его сложно назвать.

Aiming High


16 июн 2020, 19:13		ловил себя на мысли, что из двух дисков можно было выбрать песен 8 и сделать отличный хитовый одинарный альбом+++

Что собственно говоря я и сделал.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2668

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом