сегодня



K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing в рамках беседы с The Flying V Documentary TV Channel вновь выступил с защитой альбома "Nostradamus":



«Многие люди не совсем поняли или совсем не поняли "Nostradamus", но для нас это было здорово — здорово то, что мы могли выразить и показать, чего мы могли достичь как музыканты. И это было что-то оригинальное. И мне он нравится.



Провалом "Nostradamus" стало то, о чём я наивно думал как о его преимуществе, — ведь я хотел вернуть людей в прошлое, к тому, как всё и было. Много лет назад, когда ты получал копию большого концептуального альбома, как в моём случае это было с "Electric Ladyland" — ты отправлялся в спальню, запирался, надевал наушники и просто исчезал в этом мире, стараясь пробиться за столько времени, сколько альбом требовал от тебя для понимания, ты просто впитывал его в себя, старался найти с ним гармонию. И я хотел, чтобы с "Nostradamus" люди испытали схожие чувства».



Ещё в 2018 году Downing описал "Nostradamus" как «наш шанс создать что-то новое на музыкальном поприще, куда мы не всегда заходим. У нас есть много отличных мюзиклов, и мы ходим в большие, престижные концертные залы, такие как Королевский Альберт-Холл или Карнеги-Холл — великолепные театры рядом с этим местом. Чтобы создать что-то и не позволить всем остальным раскрыть все карты, — "Phantom Of The Opera" и "Cats" — все эти мюзиклы и т. п. Почему мы, JUDAS PRIEST, не можем привнести что-то от рока и металла на эту музыкальную и развлекательную сцену?



Хорошо, мы могли бы пойти по прямой, встать не на ту дорожку, записать альбом с классическим звучанием JUDAS PRIEST, чего все и хотят, но, если смотреть на более широкую картину и горизонты того, на что способна рок- и металл-группа, это возможность, которая как бы упущена не по чьей-то вине, кроме нашей собственной звукозаписывающей компании и менеджмента, или каких-то других решений. Этого не должно было быть, и, вероятно, это было хорошее решение. Но это мечта — это мечта для меня. Я часто думаю об этом».













+4 -1



( 15 ) просмотров: 2668