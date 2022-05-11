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*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
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Judas Priest

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TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»



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Экс-вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens заявил, что было бы здорово, если бы воссоединение K. K.Downing'a с его бывшими коллегами по группе на предстоящей церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла привело бы к официальному возвращению гитариста-основателя JUDAS PRIEST в легендарную группу в качестве участника.

JUDAS PRIEST будут введены в Зал славы рок-н-ролла этой осенью, группа получит награду за музыкальное мастерство.

Owens, который в настоящее время участвует в новой группе с Downing'ом под названием KK'S PRIEST, затронул тему предстоящего введения K. K. в Зал славы во время съёмок видеообращения на Cameo — онлайн-платформе, которая позволяет поклонникам покупать персонализированные видеообращения от знаменитостей. Обращаясь к фанату по имени Том, который праздновал свой день рождения, Tim сказал:

«Я знаю, что ты фанат JUDAS PRIEST. Надеюсь, ты как-нибудь увидишь К. К. и меня на концерте. Кто знает? Может быть, история с Залом славы рок-н-ролла вернёт K. K. в JUDAS PRIEST. Кто знает, что произойдёт дальше? Это было бы здорово, не так ли? Но я бы хотел видеть KK'S PRIEST на гастролях.

Дело в том, что мы в итоге сделаем это. Мы просто отстаём от гастрольного графика из-за COVID... Люди не понимают, что гастроли такого масштаба, как у KK'S PRIEST, были забронированы много лет назад — ещё до COVID. А потом COVID всё это перечеркнул. Так что все эти туры, как в прошлом году, так и в следующем, практически все эти туры были в работе. Новой группе трудно это сделать. Я могу отправиться на гастроли и провести несколько сольных туров, потому что я играю в клубах на небольших площадках, — тысяча мест и меньше; от тысячи до пятидесяти [смеётся]. Но я могу это сделать».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 май 2022
M
Mich
Тим явно лукавит и не хочет возвращения Даунинга в JP, ибо в таком случае непонятно будущее KK's Priest. У Тима просрана отлично стартовавшая собственная группа Beyond Fear, в общем, без KK's Priest он участник массы проектов однодневок.
11 май 2022
D
DrunkEagle86
Пускай продолжает с KK's Priest!

просмотров: 386

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