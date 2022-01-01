19 мар 2022



Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»



Glenn Tipton в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме группы:



«Эпидемия действительно остановила процесс сочинения. Но группа вынашивала идеи и до этого. Я думаю, это то, что хотел бы услышать каждый поклонник PRIEST. Здесь нет попыток быть умным или попытаться сделать что-то слишком рискованное. Это просто настоящий PRIEST. И, как я уже сказал, я думаю, это будет то, что захочет услышать каждый поклонник PRIEST».







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