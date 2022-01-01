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*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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Judas Priest

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19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

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1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

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17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

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|||| 19 мар 2022

Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»



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Glenn Tipton в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме группы:

«Эпидемия действительно остановила процесс сочинения. Но группа вынашивала идеи и до этого. Я думаю, это то, что хотел бы услышать каждый поклонник PRIEST. Здесь нет попыток быть умным или попытаться сделать что-то слишком рискованное. Это просто настоящий PRIEST. И, как я уже сказал, я думаю, это будет то, что захочет услышать каждый поклонник PRIEST».

GLENN TIPTON: Next JUDAS PRIEST Album 'Will Be What Every Fan Will Want'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
19 мар 2022, 23:14
Крепкого здоровья тебе, о Великий!


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