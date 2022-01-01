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*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN



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Ian Hill в рамках недавнего интервью для The Aquarian ответил на вопрос о том, почему в рамках нового тура группа решила заглянуть в анналы:

«С "Painkiller" мы исполняем "One Shot at Glory" — мы никогда не играли её раньше, так что это очень любопытно. Такие вещи, как "Rocka Rolla", мы не играли уже 40 с лишним лет. Это был первый сингл из первого альбома. "Invader" — ещё одна песня, которую мы никогда раньше не играли... А если и играли, то это было так давно, что никто уже не помнит (смеётся). Так что у нас есть несколько сюрпризов.

Было здорово вернуться к некоторым из этих старых песен и попытаться включить их в шоу. У нас есть ограничения по времени на сцене, поэтому каждая новая песня, которую ты добавляешь, может привести к тому, что тебе придётся отказаться от старой и любимой композиции, так что нужно быть осторожным, потому что не хочется раздражать людей.

Когда мы репетировали песню "Rocka Rolla", мы все начали слушать этот альбом и подумали: "Эй, а это ведь хороший альбом!" Просто мы никогда не задумывались о том, чтобы переслушивать его. Это ностальгия и воспоминания о том, чем вы занимались в то время».

Долгое время ходили слухи о возможности совместного тура с IRON MAIDEN, насколько всё это близко к реальности?

«Нас постоянно об этом спрашивают. Мы бы с удовольствием, знаете ли. Я уверен, что ребята из Maiden тоже хотели бы это сделать. Из-за рабочих графиков все постоянно чем-то заняты. Пытаться найти промежуток, когда люди свободны, сложно, но это очень интересная идея. Две великие британские хэви-металлические группы на одной сцене... Это было бы здорово!»

JUDAS PRIEST Bassist IAN HILL On The Possibility Of Touring With IRON MAIDEN -




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