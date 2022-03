сегодня



Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN



Ian Hill в рамках недавнего интервью для The Aquarian ответил на вопрос о том, почему в рамках нового тура группа решила заглянуть в анналы:



«С "Painkiller" мы исполняем "One Shot at Glory" — мы никогда не играли её раньше, так что это очень любопытно. Такие вещи, как "Rocka Rolla", мы не играли уже 40 с лишним лет. Это был первый сингл из первого альбома. "Invader" — ещё одна песня, которую мы никогда раньше не играли... А если и играли, то это было так давно, что никто уже не помнит (смеётся). Так что у нас есть несколько сюрпризов.



Было здорово вернуться к некоторым из этих старых песен и попытаться включить их в шоу. У нас есть ограничения по времени на сцене, поэтому каждая новая песня, которую ты добавляешь, может привести к тому, что тебе придётся отказаться от старой и любимой композиции, так что нужно быть осторожным, потому что не хочется раздражать людей.



Когда мы репетировали песню "Rocka Rolla", мы все начали слушать этот альбом и подумали: "Эй, а это ведь хороший альбом!" Просто мы никогда не задумывались о том, чтобы переслушивать его. Это ностальгия и воспоминания о том, чем вы занимались в то время».



Долгое время ходили слухи о возможности совместного тура с IRON MAIDEN, насколько всё это близко к реальности?



«Нас постоянно об этом спрашивают. Мы бы с удовольствием, знаете ли. Я уверен, что ребята из Maiden тоже хотели бы это сделать. Из-за рабочих графиков все постоянно чем-то заняты. Пытаться найти промежуток, когда люди свободны, сложно, но это очень интересная идея. Две великие британские хэви-металлические группы на одной сцене... Это было бы здорово!»







+1 -1



просмотров: 309