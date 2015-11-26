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ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»



В рамках беседы с вокалистом JUDAS PRIEST ROB'ом HALFORD'ом у него спросили, разогревается ли он как-то перед выступлениями, на что он ответил:



«Я просто выхожу и делаю. И я так делаю вот уже полвека, я смог уберечь свой голос, я должен быть уверен, что он остаётся сильным. Потому что когда вы пьёте — это самое худшее для голоса, особенно если вы даёте концерты. Как я, чёрт возьми, вообще это делал [до того, как стал трезвым]?



Я пользуюсь этими каналами уже 50 лет и стараюсь извлечь из них максимум пользы. Однако мне пришлось внести кое-какие коррективы. Хотел бы я петь "Painkiller" как в 91-м, но увы, не могу. Но я могу хорошо его исполнить. Я могу дать ему хорошую взбучку и хороший задор. Но даже сейчас, после того, как я исполнил "Painkiller" и закончил песню на сцене, а толпа ревет от восторга, я думаю: "Мог бы сделать лучше". Эта нота была не совсем такой.



Именно так мы подталкиваем себя в этой группе. Мы просто любим отдавать лучшее, на что способны!»













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