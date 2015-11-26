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Judas Priest

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8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»
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ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»



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В рамках беседы с вокалистом JUDAS PRIEST ROB'ом HALFORD'ом у него спросили, разогревается ли он как-то перед выступлениями, на что он ответил:

«Я просто выхожу и делаю. И я так делаю вот уже полвека, я смог уберечь свой голос, я должен быть уверен, что он остаётся сильным. Потому что когда вы пьёте — это самое худшее для голоса, особенно если вы даёте концерты. Как я, чёрт возьми, вообще это делал [до того, как стал трезвым]?

Я пользуюсь этими каналами уже 50 лет и стараюсь извлечь из них максимум пользы. Однако мне пришлось внести кое-какие коррективы. Хотел бы я петь "Painkiller" как в 91-м, но увы, не могу. Но я могу хорошо его исполнить. Я могу дать ему хорошую взбучку и хороший задор. Но даже сейчас, после того, как я исполнил "Painkiller" и закончил песню на сцене, а толпа ревет от восторга, я думаю: "Мог бы сделать лучше". Эта нота была не совсем такой.

Именно так мы подталкиваем себя в этой группе. Мы просто любим отдавать лучшее, на что способны!»

JUDAS PRIEST





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