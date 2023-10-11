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Гитарист JUDAS PRIEST: «Два года назад я почти умер»



В рамках программы UofL Health, гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner вспоминает события двухлетней давности, когда он чуть не умер на сцене фестиваля Louder Than Life — видео доступно ниже.







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