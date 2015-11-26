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Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии



В новом интервью с Ником Боукотом из Sweetwater вокалист Rob Halford рассказал о весёлом визуальном взаимодействии между ним и другими участниками JUDAS PRIEST во время живых выступлений группы:



«В этом отношении я, пожалуй, заводила. Вы, наверное, видели, как я работаю с Richie [Faulkner'ом, гитаристом], — вообще со всеми, конечно. Но когда Richie собирается сыграть соло, я подхожу и начинаю позировать. Мы всегда [говорим друг другу]: "Какую позу ты собираешься показать сегодня вечером?" — "О, я могу сделать это, а могу сделать вот это". — "Ну, ты вставай в эту позу, а я встану в эту". И это потому, что мы любим позировать. Но я знаю, что иногда я обхожу его или позирую так, что давлю на него... Я знаю, что я давлю на него... Это не из серии: "О Боже. Металлический бог давит на меня". Дело не в этом. Вы давите друг на друга. И я всегда подхожу к нему на сцене по два-три раза за вечер и работаю с ним. Или я делаю это со Scott'ом [Travis'ом, барабанщиком], или недавно делал это с Andy [Sneap'ом, гастролирующим гитаристом]. Вы работаете вместе, чтобы извлечь максимум мощи и энергии. Вы поддерживаете друг друга. Вы давите друг на друга, чтобы получить максимальный эффект от момента. И вы видите много групп, делающих это.



Мне это нравится как вокалисту, потому что я свободен... На сцене происходит много вещей, которые ты не видишь, если на самом деле не смотришь на них, — ты заводишь людей. И это только для того, чтобы расслабиться.



Мы в JUDAS PRIEST относимся к нашей работе чертовски серьёзно, но мы знаем, что есть баланс между тем, чтобы быть смертельно серьёзным, но в то же время жить и радоваться от игры вживую».













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