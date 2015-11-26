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Judas Priest

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8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

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25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале
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Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии



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В новом интервью с Ником Боукотом из Sweetwater вокалист Rob Halford рассказал о весёлом визуальном взаимодействии между ним и другими участниками JUDAS PRIEST во время живых выступлений группы:

«В этом отношении я, пожалуй, заводила. Вы, наверное, видели, как я работаю с Richie [Faulkner'ом, гитаристом], — вообще со всеми, конечно. Но когда Richie собирается сыграть соло, я подхожу и начинаю позировать. Мы всегда [говорим друг другу]: "Какую позу ты собираешься показать сегодня вечером?" — "О, я могу сделать это, а могу сделать вот это". — "Ну, ты вставай в эту позу, а я встану в эту". И это потому, что мы любим позировать. Но я знаю, что иногда я обхожу его или позирую так, что давлю на него... Я знаю, что я давлю на него... Это не из серии: "О Боже. Металлический бог давит на меня". Дело не в этом. Вы давите друг на друга. И я всегда подхожу к нему на сцене по два-три раза за вечер и работаю с ним. Или я делаю это со Scott'ом [Travis'ом, барабанщиком], или недавно делал это с Andy [Sneap'ом, гастролирующим гитаристом]. Вы работаете вместе, чтобы извлечь максимум мощи и энергии. Вы поддерживаете друг друга. Вы давите друг на друга, чтобы получить максимальный эффект от момента. И вы видите много групп, делающих это.

Мне это нравится как вокалисту, потому что я свободен... На сцене происходит много вещей, которые ты не видишь, если на самом деле не смотришь на них, — ты заводишь людей. И это только для того, чтобы расслабиться.

Мы в JUDAS PRIEST относимся к нашей работе чертовски серьёзно, но мы знаем, что есть баланс между тем, чтобы быть смертельно серьёзным, но в то же время жить и радоваться от игры вживую».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Vadim1


8 дек 2020, 14:28		Это что сайт гей-порно рассказов?
..... "И я всегда подхожу к нему на сцене по два-три раза за вечер и работаю с ним. Или я делаю это со Scott'ом [Travis'ом, барабанщиком], или недавно делал это с Andy [Sneap'ом, гастролирующим гитаристом], Но я знаю, что иногда я обхожу его или позирую так, что давлю на него... На сцене происходит много вещей, которые ты не видишь, если на самом деле не смотришь на них"
Надо пересмотреть концертник "EPITAPH" повнимательнее

ElectricRetard


8 дек 2020, 17:36		Я так понимаю все настолько ахуели, что нет слов прокомментировать? Или заголовок скучный относительно содержания?

НELLECTOR


8 дек 2020, 17:40		Да просто заебал уже Хэлфорд.
Престарелый Нарцисс уже себя через слово величает в третьем лице - Метал Гад. А сказать-то ему по сути нечего.
Такая жизнь была насыщенная, нет бы рассказать что-нибудь огненное. Не про морпехов и сортиры. А про коллег своих, рог музыкантов. Хотя, с другой стороны, он уже мозг свой давно превратил в дилдо, так что верить его рассказам я бы не стал.

Reflection


8 дек 2020, 18:33		Рассказываете, пацаны, какие позы хотели бы от Хэлфорда видеть на сцене(или где-нибудь еще).

Svarg_1349


8 дек 2020, 18:44		Похуй. На Джудас Прист я в следующем году все равно пойду.


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