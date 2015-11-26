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Вокалист JUDAS PRIEST : «Да не хочу я слушать Ripper'a!»



В рамках недавнего интервью у Rob'a Halford'a спросили, не поднялся ли у него интерес ко временам Ripper'a в группе, на что он ответил:



«Нет, так и остаётся лежать ничком. Это может показаться эгоистичным, но поскольку пою не я, меня это не привлекает. Я кажусь придурком, но мне это действительно неинтересно. И это не неуважение к Ripper'у, потому что он мой друг».







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