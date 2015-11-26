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Judas Priest

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25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»



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В рамках недавнего интервью у Rob'a Halford'a спросили, не поднялся ли у него интерес ко временам Ripper'a в группе, на что он ответил:

«Нет, так и остаётся лежать ничком. Это может показаться эгоистичным, но поскольку пою не я, меня это не привлекает. Я кажусь придурком, но мне это действительно неинтересно. И это не неуважение к Ripper'у, потому что он мой друг».

ROB HALFORD Is



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Orgik


25 сен 2021, 15:42		Да просто Риппер натурал, вот и бесишься

Санчез


25 сен 2021, 15:48		Orgik, верно

Evil3062


25 сен 2021, 16:54		Видать не дал.....

Exceptional


25 сен 2021, 18:34		Orgik, он и вытягивает материал Priest, в отличие от Роба.

Психиатр Илья Ильич


25 сен 2021, 20:19		Нифига не тянет, так же, как и Роб. Также , как и Адамс, Диккинсон, Киске, Деррис, Хансен. Все не тянут, и всем пох.

Jack of Diamonds


25 сен 2021, 20:43		вот пидарас


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