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Judas Priest

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3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"
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ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»



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Фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford побеседовал с Энди Холлом с радиостанции Lazer 103.3 о ходе сочинения песен для нового альбома:

«Мы уже начали работу над ним. У нас были отличные сессии по сочинению песен в начале этого года, пока мир не остановился в конце марта. Я вернулся в Феникс (домой), чтобы немного расслабиться и подготовиться к очередной сессии сочинения. Потому нам как группе это нужно. Ты выполняешь кучу работы, а потом отходишь от неё, а затем возвращаешься к ней позже и заново анализируешь её и продолжаешь создавать альбом. Этим мы занимались тогда, и мы все ещё делаем это сейчас — мы всё ещё собираем кусочки вместе. Это необычный способ создания записи, но мы не единственная группа, которая проходит через эту ситуацию с точки зрения креативности. Ты не можешь позволить этой пандемии остановить тебя; ты должен стараться и брать от жизни как можно больше».

ROB HALFORD: JUDAS PRIEST Is





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

insane_clown


3 ноя 2020, 13:10		как это в новости про Хэлфорда нет смищной гомощютки от переводчика?

Privateer


3 ноя 2020, 13:29		Честно говоря, уже очень надоели все эти душные шутки. Надеюсь их больше не будет либо будет гораздо меньше (если кому-то из аудитории они еще интересны)

Rus


3 ноя 2020, 14:08		Privateer , думаю студентам всё еще заходят такие шутки.

for example


3 ноя 2020, 14:26		Rus, скорее школьникам

Khanate


3 ноя 2020, 15:26		шютки да, уровень плинтуса просто.

father


3 ноя 2020, 16:40		"Мы РАЗРАБАТЫВАЕМ идеи для будущего альбома, вам он очень понравится, вы будете АПЛОДИРОВАТЬ"


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