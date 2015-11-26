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ROB HALFORD: « JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»



Фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford побеседовал с Энди Холлом с радиостанции Lazer 103.3 о ходе сочинения песен для нового альбома:



«Мы уже начали работу над ним. У нас были отличные сессии по сочинению песен в начале этого года, пока мир не остановился в конце марта. Я вернулся в Феникс (домой), чтобы немного расслабиться и подготовиться к очередной сессии сочинения. Потому нам как группе это нужно. Ты выполняешь кучу работы, а потом отходишь от неё, а затем возвращаешься к ней позже и заново анализируешь её и продолжаешь создавать альбом. Этим мы занимались тогда, и мы все ещё делаем это сейчас — мы всё ещё собираем кусочки вместе. Это необычный способ создания записи, но мы не единственная группа, которая проходит через эту ситуацию с точки зрения креативности. Ты не можешь позволить этой пандемии остановить тебя; ты должен стараться и брать от жизни как можно больше».













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