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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 15
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Judas Priest

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19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST
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|||| 19 дек 2022

JUDAS PRIEST поддержали Аргентину



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JUDAS PRIEST в ходе выступления в Буэнос-Айресе 13 декабря выразили поддержку сборной Аргентины, разместив фото Лионеля Месси в ходе исполнения песни "Turbo Lover". А 18 декабря он поднял над головой кубок. Совпадение? Не думаем!

Rob Halford отреагировал на победу так:

«поздравляем аргентину и все команды, которые играли от души, вы сделали все, что могли».




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