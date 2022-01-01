19 дек 2022



JUDAS PRIEST поддержали Аргентину



JUDAS PRIEST в ходе выступления в Буэнос-Айресе 13 декабря выразили поддержку сборной Аргентины, разместив фото Лионеля Месси в ходе исполнения песни "Turbo Lover". А 18 декабря он поднял над головой кубок. Совпадение? Не думаем!



Rob Halford отреагировал на победу так:



«поздравляем аргентину и все команды, которые играли от души, вы сделали все, что могли».





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