Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»



В середине 1980-х годов организация PMRC (Parents' Music Resource Center) опубликовала список под названием "The Filthy Fifteen", в который вошли пятнадцать песен, которые хотели запретить из-за нежелательных текстов.



Организация потребовала, чтобы тексты песен печатались на обложках альбомов, и хэви-металлические группы оказались в одном ряду с поп-звёздами. AC/DC, Madonna, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST, Принс, W.A.S.P., MERCYFUL FATE, Vanity, DEF LEPPARD, Cyndi Lauper и TWISTED SISTER — все они попали в список "The Filthy Fifteen". В ноябре 1985 года RIAA (Recording Industry Association Of America) согласилась поместить ярлык "Parental Advisory: Explicit Lyrics" [это знак, помещаемый на обложки музыкальных альбомов, предупреждающий покупателей о том, что альбом содержит ненормативную лексику, либо тексты провокационного или непристойного характера] на отдельных релизах по собственному усмотрению.



В рамках беседы в "That Fuzzing Rock Show" на радиостанции 93.9 WABY вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford поразмышлял о PMRC и параллелях между тем, что происходило 40 лет назад, и сегодняшней так называемой «культурой отмены», особенно в том, что касается молодых людей, которых чрезмерно преследуют в Интернете из-за совершённой ими ошибки:



«Я не знаю, с чего начать. Нужно позволить молодым людям быть самими собой. Надо позволить молодым людям найти свой собственный путь в жизни. Это странно, потому что ситуация с так называемой «отменой» не такая масштабная, как её представляют. Многое из этого просто раздуто. Это кликбейт — заголовки для привлечения внимания. Большинство молодых людей красивы, добры, живут своей жизнью, пытаются добиться успеха. А в стороне существуют специфические социальные издания вроде TMZ, которые просто беснуются в уголке, а вы можете прислушаться или не прислушиваться к подобным публикациям.



Когда мы столкнулись с PMRC, нам пришлось нелегко, потому что тогда за этой организацией стояли очень влиятельные политические фигуры в Вашингтоне. Сразу было видно, что это была просто политическая акция. Эти люди понятия не имели о тяжёлом металле. Они понятия не имели о радости, удовольствии и хороших временах, которые тяжёлая музыка дарит людям, о добре, которое она несёт, о позитиве. Они взялись за дело с топором наперевес. И я люблю своего друга Dee Snider'a [из TWISTED SISTER, который наряду с Фрэнком Заппой и Джоном Денвером был вызван в Конгресс для дачи показаний в защиту музыки], потому что он пришёл туда и проделал отличную работу. Так что для нас это не новость. С возрастом становишься мудрее, не так ли? И начинаешь понимать, что важно, а что не важно. Я считаю несправедливым, особенно это касается молодых людей, что они в значительной степени неопытны в том, как справляться со своими чувствами и как справляться с травлей и нападками в социальных сетях. А это может быть очень пагубно».







