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Judas Priest

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|||| 18 май 2024

Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»



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В середине 1980-х годов организация PMRC (Parents' Music Resource Center) опубликовала список под названием "The Filthy Fifteen", в который вошли пятнадцать песен, которые хотели запретить из-за нежелательных текстов.

Организация потребовала, чтобы тексты песен печатались на обложках альбомов, и хэви-металлические группы оказались в одном ряду с поп-звёздами. AC/DC, Madonna, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST, Принс, W.A.S.P., MERCYFUL FATE, Vanity, DEF LEPPARD, Cyndi Lauper и TWISTED SISTER — все они попали в список "The Filthy Fifteen". В ноябре 1985 года RIAA (Recording Industry Association Of America) согласилась поместить ярлык "Parental Advisory: Explicit Lyrics" [это знак, помещаемый на обложки музыкальных альбомов, предупреждающий покупателей о том, что альбом содержит ненормативную лексику, либо тексты провокационного или непристойного характера] на отдельных релизах по собственному усмотрению.

В рамках беседы в "That Fuzzing Rock Show" на радиостанции 93.9 WABY вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford поразмышлял о PMRC и параллелях между тем, что происходило 40 лет назад, и сегодняшней так называемой «культурой отмены», особенно в том, что касается молодых людей, которых чрезмерно преследуют в Интернете из-за совершённой ими ошибки:

«Я не знаю, с чего начать. Нужно позволить молодым людям быть самими собой. Надо позволить молодым людям найти свой собственный путь в жизни. Это странно, потому что ситуация с так называемой «отменой» не такая масштабная, как её представляют. Многое из этого просто раздуто. Это кликбейт — заголовки для привлечения внимания. Большинство молодых людей красивы, добры, живут своей жизнью, пытаются добиться успеха. А в стороне существуют специфические социальные издания вроде TMZ, которые просто беснуются в уголке, а вы можете прислушаться или не прислушиваться к подобным публикациям.

Когда мы столкнулись с PMRC, нам пришлось нелегко, потому что тогда за этой организацией стояли очень влиятельные политические фигуры в Вашингтоне. Сразу было видно, что это была просто политическая акция. Эти люди понятия не имели о тяжёлом металле. Они понятия не имели о радости, удовольствии и хороших временах, которые тяжёлая музыка дарит людям, о добре, которое она несёт, о позитиве. Они взялись за дело с топором наперевес. И я люблю своего друга Dee Snider'a [из TWISTED SISTER, который наряду с Фрэнком Заппой и Джоном Денвером был вызван в Конгресс для дачи показаний в защиту музыки], потому что он пришёл туда и проделал отличную работу. Так что для нас это не новость. С возрастом становишься мудрее, не так ли? И начинаешь понимать, что важно, а что не важно. Я считаю несправедливым, особенно это касается молодых людей, что они в значительной степени неопытны в том, как справляться со своими чувствами и как справляться с травлей и нападками в социальных сетях. А это может быть очень пагубно».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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19 май 2024
F
Fo0x
Вот заливает. Да подростки стали в разы больше этих альбомов покупать из-за такой наклейки. Максимум они в Уолмарте перестали продаваться, но для США с их количеством музыкальных магазинов в конце 80х это вообще не было проблемой. Тут рэперы быстро смекнули, что к чему и начали эту надпись чуть ли не в пол-обложки лепить. А интереснее всего прикольнулась Металлика на некоторых версиях Мастера, гуглите.
Like!3
19 май 2024
WahrandPhain
Fo0x, не понял, что за наклейка? Типо канселд, запрещенка?
19 май 2024
WahrandPhain
Fo0x, а так это для даунов же, я еще в 15 понял)
19 май 2024
for example
Fo0x, забавно, не знал про ту наклейку на Мастере
19 май 2024
Corpsegrinder04
Вообще пофиг. У нас в муз.мире и на рынке когда диски покупал , ни я ни продавец понятия не имели, чё за надпись. Спецом несколько дисков ща глянул , на Cannibal Corpse butchered at birth, Bleeding такие надписи ) на русских лицензиях.
19 май 2024
R
Rutger
Роб вытащил из нафталина жалкий пример "гонений на роцх". Хорошо помню, что эти нашлепки изначально размещались на упаковке CD. Снял целлофан и все. Потом очень быстро ярлык стал приманкой. У меня на ремастере 2007г.(!) Slayer - Seasons of Abyss ярлык впечатан прямо на обложку, тем самым ее испортив. То же самое на South, Divine и т.д. Зачем?

80-е, гонения на роцх, телефонный разговор:
- Привет, Джон!
- Привет, Билл!
- Мои ребята выпускают новый альбом, можешь им устроить ярлык Parental Advisory?
- Ээээ... А зачем, у них вроде с текстами все норм?
- Тексты не причем, просто эти волосатые дегенераты в косухах охотнее покупают с ярлыком, у них это типа знак бунтарства, и этого, как его блять... а, протеста.
- Ахаха, понял. Ладно, попробую. Сам понимаешь, не бесплатно, там тоже кушать хотят.
- Мы друг друга поняли. Бывай.
Like!4
19 май 2024
WahrandPhain
Rutger, прочитал Pantera Advisory

просмотров: 2564

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