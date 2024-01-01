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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 23
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST об искусственном интеллекте в музыке: «Из этого ничего не выйдет»



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В новом интервью для Radiocast BG басиста JUDAS PRIEST Ian'a Hill'a спросили, как, по его мнению, тяжёлый металл и металл-сообщество могут бороться с негативным влиянием искусственного интеллекта в музыке, особенно в том, что касается творческого процесса. Hill ответил:

«Я не знаю. В первую очередь они не смогут играть на инструментах, так что им придётся использовать какую-то музыкальную базу, какой-то источник. Даже сейчас есть такие песни, особенно в поп-музыке, и по ним можно сразу понять: "Это не бас-гитара. Это какой-то парень играет на синтезаторе". В таком случае это понятно. Это может обмануть некоторых слушателей, потому что, понятное дело, я вникаю во всё немного глубже. Я свожу с ума свою жену. Она меня и близко не подпускает... Если она собирается на концерт, я с ней не иду, потому что начинаю всё анализировать. Но это моя профессия. Сварщик делает то же самое. Он посмотрит на что-то и скажет: "Это полная ерунда". Издержки профессии.

Но я не знаю. Я думаю, что искусственный интеллект не может по-настоящему выступать вживую. Вот что самое главное. Многие музыкальные композиции, особенно в мире поп-музыки в наши дни, немного фальшивы — певцы под них лишь открывают рот и всё в таком духе. А искусственный интеллект даже этого не может сделать. Искусственный интеллект не может стоять на сцене. Из этого ничего не выйдет. Так что с точки зрения записи — да, можно обмануть людей, чертовски много людей — но на самом деле когда говорят, что группа играет вживую, это и будет главным испытанием, не так ли? И я не вижу как это осуществить, если только это не голограммы на сцене. Что и было сделано. О чём я? ABBA недавно сделали это, не так ли? Можно увидеть рекламу этих концертов. Вы понимаете, что это не ABBA. Это хитрые трюки. Но именно на живом выступлении всё это рухнет и не выдержит проверки».




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