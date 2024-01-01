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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
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Judas Priest

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18 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»

18 май 2024 : 		 BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST

16 май 2024 : 		 Видео c выступления JUDAS PRIEST

13 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы»

11 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Люди пытаются убить тяжелый металл уже лет сорок»

5 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «Проблема состояла в том, что он не был ROB'ом»

26 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы любим наш металл!»

24 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

17 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я очень скучаю по Glenn'y»

16 апр 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Болезнь не сможет победить меня!»

14 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

12 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST отыграли перед 15 000 в Праге

9 апр 2024 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

7 апр 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я всё ещё ощущаю себя на 12 лет»

5 апр 2024 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от POSTMODERN JUKEBOX

5 апр 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

2 апр 2024 : 		 IAN HILL о VIP-билетах на концерты JUDAS PRIEST: «Это возможность дать людям представление о том, что происходит при подготовке шоу»

1 апр 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «С каждым разом составлять сет-лист все сложнее»

31 мар 2024 : 		 JUDAS PRIEST исполнили "Killing Machine"

30 мар 2024 : 		 Когда же придёт конец JUDAS PRIEST?

30 мар 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

29 мар 2024 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

28 мар 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы пока не планируем уходить на покой»

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|||| 18 май 2024

BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST



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Loudwire опубликовали новое видео из серии Gear Factor, снабдив его следующим комментарием:

«Огромное влияние JUDAS PRIEST на хэви-метал не ослабевает с годами - вот что говорят такие гитаристы, как Bumblefoot, Devin Townsend, Myles Kennedy, Ryan Waste и даже сам Richie Faulkner, каждый из которых сыграл по любимому риффу группы в нашей видеоподборке».

BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY, RYAN WASTE And OSCAR DRONJAK Play Their Favourite JUDAS PRIEST Riffs (Video)




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