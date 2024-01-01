18 май 2024



BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST



Loudwire опубликовали новое видео из серии Gear Factor, снабдив его следующим комментарием:



«Огромное влияние JUDAS PRIEST на хэви-метал не ослабевает с годами - вот что говорят такие гитаристы, как Bumblefoot, Devin Townsend, Myles Kennedy, Ryan Waste и даже сам Richie Faulkner, каждый из которых сыграл по любимому риффу группы в нашей видеоподборке».







+0 -0



просмотров: 531

