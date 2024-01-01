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Гитарист METALLICA заявил, что JUDAS PRIEST являются «архитекторами» тяжёлого металла



25 мая на презентации книги "Metallica: The Black Album in Black & White", которую провёл официальный фотограф METALLICA Ross Halfin, в обсуждении также приняли участие басист METALLICA Robert Trujillo и гитарист Kirk Hammett.



По поводу фотографии, на которой Hammett и фронтмен METALLICA James Hetfield отрываются во время сета JUDAS PRIEST на фестивале Power Trip в Индио, Калифорния, в октябре прошлого года, Kirk сказал:



«Мы поклонялись алтарю JUDAS PRIEST. Их музыка очень много значит для нас. И ещё игра Glenn'a Tipton'a и K. K. Downing'a... Я имею в виду, что они являются архитекторами того, что мы теперь знаем как тяжёлый металл, если говорить прямо. И мы с James'ом любим JUDAS PRIEST.



У нас нет возможности увидеть другие коллективы на сцене, когда мы играем на большом фестивале или ещё где-нибудь, потому что мы всегда за кулисами, даем интервью, готовимся к шоу, репетируем и тому подобное. Так что когда мы выступали на Power Trip, мы приехали туда на несколько дней раньше, просто чтобы увидеть все остальные группы. И это было здорово — мы предвкушали увидеть IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, AC/DC и GUNS N' ROSES, и в итоге увидели их. Это был чудесный момент».



Trujillo добавил:



«И это было своего рода путешествие, потому что в заключительный день [фестиваля Power Trip] я подумал: "О, точно. Нам самим пора играть"».







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