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Judas Priest

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JUDAS PRIEST выступили в Канаде



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 13 сентября в Bell Centre, Montreal, Quebec, Canada:

01. Panic Attack
02. You've Got Another Thing Comin'
03. Rapid Fire
04. Breaking The Law
05. Riding On The Wind
06. Love Bites
07. Devil's Child
08. Saints In Hell
09. Crown Of Horns
10. Sinner
11. Turbo Lover
12. Invincible Shield
13. Victim Of Changes
14. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
15. Painkiller

Encore:

16. The Hellion / Electric Eye
17. Hell Bent For Leather
18. Living After Midnight




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