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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Judas Priest

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23 июл 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»

19 июн 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

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29 май 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

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18 май 2024 : 		 BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST

16 май 2024 : 		 Видео c выступления JUDAS PRIEST

13 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы»

11 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Люди пытаются убить тяжелый металл уже лет сорок»

5 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «Проблема состояла в том, что он не был ROB'ом»

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Винил JUDAS PRIEST выйдет осенью



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Альбом JUDAS PRIEST British Steel будет издан на специальном виниле по случаю National Album Day 19 октября.

JUDAS PRIEST's British Steel To Be Released On Black & White Splatter Vinyl As Part Of National Album Day 2024




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22 сен 2024
Klawd Air
Кто-нибудь Рока Роллу пересведëнную слушал? Вышла недавно.
22 сен 2024
ElectricRetard
Klawd Air, динамично и резко, на мой вкус альбому в большинстве не идет, но песня Rocka Rolla, например, заиграла новыми красками, особенно новые солирующие партии.

просмотров: 142

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