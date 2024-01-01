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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 28
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Judas Priest

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Кавер-версия JUDAS PRIEST от Two Minutes To Late Night Crew



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Two Minutes To Late Night Crew представили видео на собственное прочтение хита JUDAS PRIEST Turbo Lover.

Состав:

Kevin Boutot (drums) - Ex-Acacia Strain
Kyle Beam (guitar/no mustache) - Undeath
Sam Mobley (bass) - Frozen Soul
Justin Whang (guitar w/ mustache) - Jynx/Tales From The Internet
Gwarsenio Hall aka Jordan Olds

JUDAS PRIEST Classic




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