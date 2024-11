сегодня



Кавер-версия JUDAS PRIEST от Two Minutes To Late Night Crew



Two Minutes To Late Night Crew представили видео на собственное прочтение хита JUDAS PRIEST Turbo Lover.



Состав:



Kevin Boutot (drums) - Ex-Acacia Strain

Kyle Beam (guitar/no mustache) - Undeath

Sam Mobley (bass) - Frozen Soul

Justin Whang (guitar w/ mustache) - Jynx/Tales From The Internet

Gwarsenio Hall aka Jordan Olds











