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JUDAS PRIEST отметят юбилей Painkiller



JUDAS PRIEST сообщили, что в рамках тура 'Shield Of Pain' отметят 35-летие альбома Painkiller. Этот «редкий» и «уникальный сет» будет включать в себя «любимую классику» и «будет представлять собой защиту металлической веры в действительно незабываемом шоу по всей Европе» следующим летом, говорится в сообщении PRIEST в социальных сетях. http://www.judaspriest.com





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