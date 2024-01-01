6 окт 2024



Басист JUDAS PRIEST о важности сохранения звучания



Ian Hill в недавнем интервью обсудил "новичков" JUDAS PRIEST — Richie Faulkner и Andy Sneap:



«Мы — группа с длинной историей, поэтому мы должны оставаться очень похожими на себя. Нет смысла выходить на сцену и играть песню 30-летней давности, которая звучит совершенно иначе. Она должна звучать примерно так, как ожидают фанаты. Так что, я думаю, по крайней мере, на первых порах, это было исполнение ролей.



Ричи в группе уже 12–13 лет. И, конечно, большую часть этого времени он играл вместе с Glenn'ом. Так что гитарист есть гитарист, они общались, и Glenn давал Richie советы и подсказки, как Ken мог бы сыграть, по крайней мере, в первом туре. А потом, когда мы начали записывать новые альбомы с Richie, он мог предложить что-то своё. Он мог быть самим собой, а не пытаться занять чьё-то место. И примерно то же самое произошло с Энди, если перенестись на 10 лет вперёд. И вот Richie, если можно так сказать, ассимилировался — он стал частью клана, семьи. То же самое произошло и с Andy. И Andy был отличным выбором. Он спродюсировал "Firepower", так что он был знаком со всем новым материалом. Думаю, в том туре мы исполнили четыре или пять песен из "Firepower". Когда вы разучиваете песню, половина дела — это узнать и пропустить её через уши. Ты уже на полпути к этому, а потом начинается игра — нет ничего хуже, чем играть что-то, делать это правильно и думать: "Что же будет дальше?" Так что он идеально подошёл для этой роли. Он также является поклонником группы и был знаком, да и сейчас знаком со всем старым материалом. Так что он идеально нам подошёл. И конечно, за время туров — думаю, сейчас он в четвёртом туре или что-то в этом роде — он тоже вырос в музыкальном плане и очень хорошо выступает на сцене... Так что у нас есть фирменное звучание, и я думаю, что это очень важно».







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