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RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают



Басист JUDAS PRIEST Ian Hill в недавнем интервью заявил, что появление в составе группы гитариста Richie Faulkner во многом способствовало решению JUDAS PRIEST продолжать гастролировать спустя почти полтора десятилетия после того, как легендарная британская группа объявила о своём «прощальном» туре. На вопрос о том, что помогло JUDAS PRIEST продолжать выступать и не прекращать карьеру, как это было запланировано изначально, Hill ответил так:



«Richie Faulkner. Да, он пришёл, заменил Ken'a, который стал заниматься своими делами. Конечно, идея заключалась в том, чтобы немного сбавить обороты и снизить нагрузку. Но Richie пришёл с безграничным энтузиазмом и энергией, и этот энтузиазм передался всем нам. И вот мы до сих пор в строю спустя три альбома, три-четыре тура спустя — ну, пять туров спустя, если считать тур [2011-2012] "Epitaph" ["прощальный"] — и мы всё ещё продолжаем двигаться вперёд. Мы движемся дальше. Нам это нравится. Нам по-настоящему нравится».



Когда ведущий отметил, что два последних альбома JUDAS PRIEST — "Invincible Shield" 2024 года и "Firepower" 2018 года — являются одними из самых сильных в каталоге JUDAS PRIEST, Ian сказал:



«Я чувствую то же самое. Да, абсолютно согласен. Мы всегда стараемся сделать шаг вперёд с каждым альбомом. Мы постоянно чему-то учимся, и всё, что мы узнаём, мы стараемся использовать в следующем проекте. И мы делали это с самого начала, с самого начала 1970-х. Это очень важно, потому что это делает нас современными и актуальными. Так можно наладить связь с молодыми фанатами, что очень важно. Первоначальные фанаты все нашего возраста, и их, так сказать, срок подходит к концу. Но мы смогли установить связь и с молодыми людьми. Я смотрю со сцены и вижу людей в возрасте под двадцать, чуть старше двадцати и так далее. И им это нравится, причём не только новые песни — они подпевают и более старым, 20-30-летней давности, и так далее. Так что мы их заинтересовали, и они вернулись к наследию группы и начали изучать более ранний материал. И это отличная новость — не только для нас, но и для металла в целом, что эти люди всё ещё интересуются им».







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