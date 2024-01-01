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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Judas Priest

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11 сен 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

10 сен 2024 : 		 Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью

9 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если мы еще можем, зачем нам уходить?»

5 сен 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST похвалил гитариста EXTREME

2 сен 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"»

27 авг 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «RICHIE FAULKNER вдохнул в группу новую жизнь»

26 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

12 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

5 авг 2024 : 		 Почему у барабанщика JUDAS PRIEST перевернуты палки

23 июл 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»

19 июн 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

13 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA заявил, что JUDAS PRIEST являются «архитекторами» тяжёлого металла

29 май 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST об искусственном интеллекте в музыке: «Из этого ничего не выйдет»

18 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»

18 май 2024 : 		 BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST

16 май 2024 : 		 Видео c выступления JUDAS PRIEST

13 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы»

11 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Люди пытаются убить тяжелый металл уже лет сорок»

5 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «Проблема состояла в том, что он не был ROB'ом»

26 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы любим наш металл!»

24 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

17 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я очень скучаю по Glenn'y»

16 апр 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Болезнь не сможет победить меня!»

14 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST
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Концертное видео JUDAS PRIEST



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"Rapid Fire", новое концертное видео группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках выступления на фестивале Release в Греции, 21 июля.




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