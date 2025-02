4 фев 2025



Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции



Rob Halford в недавнем интервью обсудил эволюцию JUDAS PRIEST:



«Я считаю, что суть этой группы заключается в том, что мы с самого начала всегда следили за тем, что происходит вокруг нас. А актуальность и значимость жизненно необходимы любому музыканту, чтобы чувствовать свою сопричастность. И благодаря металлу JUDAS PRIEST существуют на протяжении последних пяти десятилетий. Если вы посмотрите на любое конкретное десятилетие в жизни JUDAS PRIEST, вы увидите, что мы находимся в ритме, мы на связи. "Breaking the law", "Living after midnight", "Turbo lover" и "Crown of horns" — всё это звенья одной цепи, это единая нить тяжёлого металла. И это заставляет нас ощущать себя прекрасно, это заставляет нас чувствовать, что мы всё ещё здесь, всё ещё живы и занимаемся тем, что мы так любим делать».







