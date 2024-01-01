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*Лидер ACCEPT женился! 33
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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Если мы еще можем, зачем нам уходить?»



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Rob Halford в недавнем интервью прокомментировал тот факт, что группа продолжает гастролировать и выпускать пластинки несмотря на то, что первый альбом вышел полвека назад:

«Мой сосед Alice — он живёт в двух шагах от меня [в Аризоне] — и я недавно вместе давали концерты в Европе. И я разместил в интернете фотографию, на которой мы с ним обнимаемся, и написал: "Всё ещё продолжаем".

Я думаю, если ещё есть желание, если всё ещё есть страсть, если вы всё ещё оправдываете надежды — цитирую песню JUDAS PRIEST — если вы движетесь вперёд, и машина твёрдо стоит на дороге, вы всё ещё можете добраться из пункта А в пункт Б на одном колесе, пока всё это хорошо выглядит, хорошо звучит и все остальные части на месте, так зачем уходить на покой? Я бы не знал, что делать со своей жизнью, если бы вдруг перестал заниматься этой прекрасной работой. Мне нужно это делать. Это часть моей жизни, и я должен этим заниматься, чтобы продолжать жить как личность, потому что я так люблю это занятие. И я думаю, что говорю за всех участников в PRIEST. Это свет, который пробивается наружу. Это заставляет нас продолжать. И всё это благодаря нашим славным фанатам здесь, в Америке, и по всему миру, которые поддерживают эту хэви-металлическую машину, потому что мы не можем сделать этого в одиночку. Мы выглядели бы довольно глупо, выходя на арену, если бы там никого не было. Для этого нужны люди. Это важная составляющая. Мы друг друга дополняем. Живое шоу — как дополнение любви к своей группе. Это как сходить на игру любимой баскетбольной или футбольной команды. Вы можете посмотреть на них по телевизору, купить футболку, увидеть их в Интернете, но увидеть их вживую, поддержать их вживую — это высшая степень преданности и самоотдачи. Так что наши фанаты — самая важная часть этой истории. Мы ничто без наших фанатов. Это правда».




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