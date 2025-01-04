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Басист JUDAS PRIEST: «Мы постоянно идем вперед»



Ian Hill в недавнем интервью рассказал о том, что музыка группы привлекает разные поколения, ведь на концерты JUDAS PRIEST ходят и папы, и мамы, и дети:



«Когда смотришь на аудиторию в наши дни, это не только старики вроде меня. На концертах чертовски много молодых лиц, и их, вероятно, изначально притащили туда с криками и воплями их родители, а в некоторых случаях — бабушки и дедушки. Но им это нравится, и они подпевают песням, и не только новым — они подпевают песням, которым уже 40–50 лет. Так что у них явно есть интерес, потому что они заглянули в бэк-каталог и послушали ранние композиции. И это отличная новость, не только для нас, конечно, но и для тяжёлого металла в целом. Очень радует, когда видишь много молодых людей, которые получают от этого удовольствие.



Мы всегда старались делать шаг вперёд с каждым альбомом. Мы хотели стать лучше. Мы используем новые технологии, новые штуковины — если это звучит хорошо, мы используем это, а если нет, то отбрасываем. Но когда вы делаете это, вы остаётесь актуальными, и это поддерживает вас в актуальном состоянии. И если бы вы не знали, кто мы такие, и послушали [два последних альбома JUDAS PRIEST] "Invincible Shield" или "Firepower", например, то по звучанию мы могли бы быть любой группой — любой молодой перспективной группой, которая только пытается пробиться к успеху. И я думаю, что именно поэтому мы привлекаем много молодых людей, потому что звучим актуально, потому что мы можем найти с ними общий язык, и это современно, в отличие от... Некоторые группы записывают один и тот же альбом по полдюжины раз. Люди любят их за это, и в этом нет ничего плохого. Но мы никогда так не делали. Мы всегда старались сделать шаг вперёд, насколько это возможно — иногда шаг в сторону. [Смеётся]».







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