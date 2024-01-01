Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 40
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
*Новое видео LINKIN PARK 15
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*EXODUS собираются в студию в феврале 13
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
*THE WHO «что-то готовят» на 2025 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 40
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



31 окт 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Меня мог позвать и Steve Harris»

27 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы просто любим друг друга»

23 окт 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать под "Paparazzi"»

14 окт 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

10 окт 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы актуальная команда!»

10 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Да я в отеле все партии писал»

9 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus"

6 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о важности сохранения звучания

4 окт 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома

29 сен 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома

24 сен 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

22 сен 2024 : 		 Винил JUDAS PRIEST выйдет осенью

17 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Обязательно будет ещё один!»

16 сен 2024 : 		 JUDAS PRIEST выступили в Канаде

15 сен 2024 : 		 Какое топливо у JUDAS PRIEST?

11 сен 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

10 сен 2024 : 		 Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью

9 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если мы еще можем, зачем нам уходить?»

5 сен 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST похвалил гитариста EXTREME

2 сен 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"»

27 авг 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «RICHIE FAULKNER вдохнул в группу новую жизнь»

26 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

12 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

5 авг 2024 : 		 Почему у барабанщика JUDAS PRIEST перевернуты палки

23 июл 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»

19 июн 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST: «Меня мог позвать и Steve Harris»



zoom
Richie Faulkner в недавнем интервью обсудил совместные выступления PRIEST и MAIDEN в рамках фестивалей:

«На днях я разговаривал об этом с Rob'ом. В последний раз они играли вместе с JUDAS PRIEST [перед Aftershock этого года] в прошлом году на фестивале [Power Trip], но это было не в один и тот же день. Я спросил к него: "Когда вы в последний раз играли с IRON MAIDEN в один день?" И он сказал, что это было в туре по альбому "Point Of Entry" — в начале 1980-х. Так что это было бы здорово — как фанат я бы хотел увидеть JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN в одном списке».

Когда интервьюер спросил, правда ли что басист IRON MAIDEN Steve Harris однажды сказал Richie, когда он ещё не был участником JUDAS PRIEST, что если бы IRON MAIDEN когда-нибудь понадобился гитарист, Harris позвонил бы ему первым, он ответил:

«Ну да, он сказал, что если бы что-то случилось с кем-то из его гитаристов, я был бы первым на очереди, и я не знаю, как это назвать: как признание и даже больше. Если Steve Harris взял бы меня в свою группу, это было бы потрясающе. Но Steve был одним из первых, кому я рассказал, когда меня пригласили в JUDAS PRIEST. Я был в группе Лорен, его дочери, и я сначала рассказал [Лорен и её] группе, а потом уже ему. И он обрадовался. Он сказал, что это отличная возможность для меня. Он любит JUDAS PRIEST, и он был рад, что со мной это произошло.

Я был знаком со Steve'ом ещё до JUDAS PRIEST, и это здорово — иметь знакомства в двух группах. Обе группы — мои любимые, так что теперь я рад лично знать и IRON MAIDEN, и JUDAS PRIEST. Это потрясающе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 75

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом