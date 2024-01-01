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Гитарист JUDAS PRIEST: «Меня мог позвать и Steve Harris»



Richie Faulkner в недавнем интервью обсудил совместные выступления PRIEST и MAIDEN в рамках фестивалей:



«На днях я разговаривал об этом с Rob'ом. В последний раз они играли вместе с JUDAS PRIEST [перед Aftershock этого года] в прошлом году на фестивале [Power Trip], но это было не в один и тот же день. Я спросил к него: "Когда вы в последний раз играли с IRON MAIDEN в один день?" И он сказал, что это было в туре по альбому "Point Of Entry" — в начале 1980-х. Так что это было бы здорово — как фанат я бы хотел увидеть JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN в одном списке».



Когда интервьюер спросил, правда ли что басист IRON MAIDEN Steve Harris однажды сказал Richie, когда он ещё не был участником JUDAS PRIEST, что если бы IRON MAIDEN когда-нибудь понадобился гитарист, Harris позвонил бы ему первым, он ответил:



«Ну да, он сказал, что если бы что-то случилось с кем-то из его гитаристов, я был бы первым на очереди, и я не знаю, как это назвать: как признание и даже больше. Если Steve Harris взял бы меня в свою группу, это было бы потрясающе. Но Steve был одним из первых, кому я рассказал, когда меня пригласили в JUDAS PRIEST. Я был в группе Лорен, его дочери, и я сначала рассказал [Лорен и её] группе, а потом уже ему. И он обрадовался. Он сказал, что это отличная возможность для меня. Он любит JUDAS PRIEST, и он был рад, что со мной это произошло.



Я был знаком со Steve'ом ещё до JUDAS PRIEST, и это здорово — иметь знакомства в двух группах. Обе группы — мои любимые, так что теперь я рад лично знать и IRON MAIDEN, и JUDAS PRIEST. Это потрясающе».







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