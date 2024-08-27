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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST: «RICHIE FAULKNER вдохнул в группу новую жизнь»



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Ian Hill в недавнем разговоре отметил, что на недавно вышедшем альбоме "Invincible Shield" он и его коллеги по группе звучат помолодевшими, полными энергии и страсти:

«Думаю, во многом это заслуга Richie. Он внёс большой вклад, особенно в последний альбом "Invincible Shield". Он пришёл и вдохнул новую жизнь в группу. В какой-то момент все устали от рутины. Думаю, это могло стать одной из причин ухода Ken'a . Но на замену Ken'у появился Richie с его безграничным энтузиазмом, и эта энергетика передалась всем нам. Когда он пришел в группу, то первым делом отправился в тур "Epitaph" [в 2011 году], и идея после этих гастролей заключалась в том, чтобы сбавить обороты. Этого не произошло. С тех пор мы работали больше, чем когда-либо. Как я уже сказал, во многом это его заслуга и, конечно, энтузиазм всех остальных. Нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы по-настоящему это любим. Вот почему мы это делаем. И было бы странно, если бы мы этого не делали. Так что, как я уже сказал, он позволил нам продолжать на том же уровне».

Он также рассказал об ощущениях во время подготовки ко второму североамериканскому этапу тура JUDAS PRIEST в поддержку "Invincible Shield", который стартует в начале сентября в Монреале, Квебек, Канада:

«Как я уже сказал, мы любим то, что делаем. И в конце тура мы берём свой инструмент, кладём его в шкаф и думаем: "На этом всё". Через пару недель мы открываем шкаф и заглядываем туда: "Он ещё там?" А потом нам уже не терпится выйти на сцену и вновь приступить к работе. Так что настроение в группе отличное. Моральный дух высок, и нам это нравится. Нам всё ещё нравится выступать. И мы с нетерпением ждём возможности вернуться и выступить перед вами, ребята. Мы объездили почти всё Восточное побережье и часть Среднего Запада во время первого этапа, а во время второго этапа тура мы отправимся на Западное побережье и, опять же, на Средний Запад, в южную часть».




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27 авг 2024
G
Gleb Monster
С одной стороны, мне совершенно не нравится всё, что навыпускали с Фолкнером. И вообще эта возня последних лет с гитаристами.
С другой стороны, конечно, замечательно, что деды ездят, выступают. И, надо признать, держатся довольно бодро.

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