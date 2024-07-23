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Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»



Rob Halford в недавнем интервью ответил на вопрос о значении названия последнего альбома коллектива, "Invincible Shield":



«JUDAS PRIEST защищали веру в тяжёлый металл, не только музыку, но и всё, что связано с металлом, с самого начала нашей деятельности. И когда мы создавали эту пластинку, моя работа как автора текстов заключалась в том, чтобы найти идеи, найти выражения, найти названия песен, которые передают не только музыку, над которой ты работаешь, создавая альбом, но и дать значимое название, которое передаёт мощное послание, идею, которая гласит: "Это JUDAS PRIEST, это наша музыка, и это несокрушимый щит". И я помню день, когда я сидел у себя дома в Финиксе, у меня были ноутбук, карандаш, ручка и бумага, и я что-то записывал. И мне из ниоткуда подвернулось слово "несокрушимый". Это и есть радость творчества. Художники могут сказать: мы не знаем, откуда всё это берётся. Приходится хвататься за идею как можно быстрее, ведь это большая удача. И тут мне на ум приходит слово "щит", и я соединяю эти два слова вместе — "несокрушимый щит". Из серии: "Это же JUDAS PRIEST. Мы — несокрушимый щит в тяжёлом металле, мы занимались этим очень долго". А потом я думаю: "Погодите-ка. У каждого из нас, у каждого человека на планете внутри есть несокрушимый щит". Я имею в виду, что Бог одарил всех нас бесконечным колодцем веры, бесконечным колодцем надежды, бесконечным колодцем защиты, бесконечным колодцем поддержки себя, наших семей, наших друзей. Всё, что мы делаем, происходит благодаря силе несокрушимого щита. Так что это бонус. Это было не только название для музыки, но и для всех окружающих.



У каждого из нас есть несокрушимый щит. Каждый из нас в своей жизни сталкивался с трудностями. У нас были мрачные моменты, будь то проблемы со здоровьем, с работой, что-то очень серьёзное. Но мы выжили, мы прошли через это. Сейчас мы оглядываемся назад и задаёмся вопросом: "Как я справился с этим?" Это и есть ваш несокрушимый щит. Это сила, которой обладает человечество, чтобы выжить во всех аспектах того, что подразумевает это слово. Что означает "выжить"? Многое, очень многое. Так что радость от того, что название альбома получилось таким всеобъемлющим, была просто, опять же, ещё одним благословением. Вот и всё. Несокрушимый щит для JUDAS PRIEST и несокрушимый щит для человечества».



Когда у него спросили, не бывает ли «иногда непомерно тяжело» нести такую «огромную ответственность» как человеку, передающему определённые послания большой аудитории, Rob ответил:



«Да, бывает. Бывает. Нужно найти баланс. Нужно найти гармонию. Мне нравится сила слов. Слова могут сделать многое. Выбранные слова, их сочетание могут подбодрить вас, они могут принести вам утешение, они могут дать вам надежду. Они также могут принести негатив, разрушение, войну, политический раздрай, отделить свет от тьмы, правду от лжи — всё это можно сделать с помощью слов. Я люблю слова. Мне нравится соединять слова друг с другом. Поэтому, когда я сочинял "Panic Attack", я говорил о том, как социальные сети могут быть использованы в очень мощных, а иногда и негативных целях через дезинформацию, теории заговора. Все эти настроения, все эти эмоции, все эти идеи возникают из слов. Они исходят от людей, которые говорят, они исходят от людей, которые отправляют мгновенные сообщения, пишут на различных форумах в Интернете. Поэтому я глубоко задумываюсь над подобными вещами и стараюсь передать личные чувства и идеи в песнях, которые по-прежнему полны радости, силы, волнения, энергии и хороших чувств. И это непросто сделать, потому что JUDAS PRIEST — не политическая группа. Мы не социально мотивированная группа. Мы не слишком много высказываемся по поводу подобных мировых дел и событий, но я решил, что для этой пластинки я сделаю прыжок веры, потому что наши фанаты умны, наши фанаты интеллигентны. Они понимают мир, в котором мы живём, когда мы говорим о социальной сети, об интернете, об обоюдоостром мече интернета, о хорошем и плохом, о светлом и тёмном, об инь и янь. И оказалось, что "Panic Attack" стала самой полезной для наших фанатов песней, которую мы создали.



Так что да, ответственность есть. В творчестве есть ответственность за то, чтобы сделать всё возможное, не принимать ничего как должное. Работать по-настоящему усердно. Мы тратим огромное количество времени на создание этих песен, потому что они нам дороги. Они будут существовать после нас ещё долго. Поэтому мы хотим оставить что-то, что будет способно принести радость, страсть, волнение, энергию, заставить задуматься о песне. Что люди будут думать о "Panic Attack" через сто лет?



Я думаю об этом. Я так глубоко задумываюсь о многих аспектах того, чем мы занимаемся в JUDAS PRIEST.



Так что да, это ответственность. Самая большая ответственность — когда ты на сцене изливаешь свою душу в своём выступлении, и ты обязан отдать каждую частичку себя на этом шоу».







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