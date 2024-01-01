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Басист JUDAS PRIEST: «Да я в отеле все партии писал»



Ian Hill в рамках недавнего интервью рассказал о том, как проходил процесс работы над последним альбомом JUDAS PRIEST:



«Из-за пандемии был более длительный период "созревания". Большой проблемой было то, что Glenn и я застряли по эту сторону пруда, а все остальные были в Штатах. Нам не разрешали путешествовать. Поэтому меня немного торопили. Остальные ребята смогли обойти ограничения. Конечно, Scott Richie сейчас находятся в Нэшвилле, так что им было довольно легко создавать свои партии. Ну не сказать, что легко, а проще. Легко никогда не бывает. И Rob сейчас живёт в Фениксе, и ему тоже было сравнительно просто. Но когда дело дошло до басовых партий, мы сразу после пандемии отправились в турне, посвящённое 50-летию группы, и в итоге басовые партии были созданы в гостиничных номерах во время европейского тура в дни отдыха. Andy всё равно был с нами, он продюсировал запись. Конечно, у него есть ноутбук со всей информацией. Я всегда использую только DI [прямой вход] для баса, он идёт прямо в пульт. Любые эффекты — это уже потом. Так что всё было просто. Я взял с собой бас и пошёл в комнату Andy. Он был готов. Одна песня — один день. Было здорово. Richie заходил время от времени, просто чтобы поздороваться и посмотреть, как у нас идут дела. И так было на протяжении всего европейского турне. Так что это был, как я уже сказал, очень спокойный способ записи. Не было других людей — шести или семи человек, будь то студийные сотрудники или кто-то ещё, которые дышат тебе в затылок. Так что было здорово. Получилось очень хорошо. Andy, конечно, пришлось поднажать, потому что он сразу после тура отправился в студию, чтобы начать продюсировать и вложить свою магию в готовый проект. Но всё получилось здорово. Главное, что у Richie и Glenn'a было больше времени на доработку песен. Мы почти не теряли время в студии. Мы уже знали, какими будут песни, что упростило задачу для меня, когда я пришёл работать над своими партиями, и Scott'y тоже было проще записать барабаны. Так что в пандемии были как свои плюсы, так и минусы».







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