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*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
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Judas Priest

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Scott Travis: «Я дал пинка JUDAS PRIEST!»



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SCOTT'a TRAVIS'a в недавнем интервью спросили, ответственен ли он за привнесение «дополнительной тяжести» в звучание группы после своего прихода в коллектив три с половиной десятилетия назад:

«Мне трудно сказать, но, очевидно, одной из причин, по которой они попросили меня присоединиться к группе после прослушивания, знакомства и тому подобных вещей, было то, что им понравился звук и ощущение, которое он привнес в группу. И я точно, я полагаю, был или являюсь барабанщиком в стиле хэви-метал. Так что, да, мне хотелось бы думать, что я привнес в группу что-то из этого, и, на мой взгляд, это то, что им было нужно. Я видел группу с [предыдущим барабанщиком PRIEST] Дэйвом Холландом... [и] я подумал, что им нужен определенный дополнительный пинок под зад. И я рад, что смог его дать».




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