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Почему у барабанщика JUDAS PRIEST перевернуты палки



Scott Travis в недавнем интервью ответил на вопрос, почему держит палочки перевернутыми:



«Это неправильно, не так ли? Что ж, это хороший вопрос. Так вот, много-много лет назад два моих любимых барабанщика, Neil Peart из RUSH и Tommy Aldridge, который играл с Ozzy [Osbourne] и кучей других групп, WHITESNAKE, играли особым образом, на что я и обратил внимание. Они держали левую палочку, которая обычно работает в малый барабан, задом наперёд, а тонким концом правой палочкой играли традиционно по райду, чтобы получить очень чистый звук. Так что я в некотором роде украл эту идею, а потом просто решил, что если это работает для одной руки, то будет неплохо и для другой, а когда тебе приходится покупать собственные барабанные палочки, что я и делал, то так они служат дольше, сами понимаете почему. Ну как-то так всё и началось».





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