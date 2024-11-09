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Judas Priest

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Как JUDAS PRIEST вводили в ЗСРнР



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Зал Славы Рок-н-Ролла опубликовал HD-видео ввода JUDAS PRIEST на церемонии, состоявшейся пятого ноября 2022 года в Лос-Анджелесе.

JUDAS PRIEST - Rock & Roll Hall Of Fame Shares HD Video Of Band's 2022 Induction Ceremony Performance




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9 ноя 2024
WahrandPhain
Какая важность принадлежности к этому залу, если туда суют всех подряд? Правильно никакая, как у гражданства РФ.

просмотров: 509

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