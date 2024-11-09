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Как JUDAS PRIEST вводили в ЗСРнР



Зал Славы Рок-н-Ролла опубликовал HD-видео ввода JUDAS PRIEST на церемонии, состоявшейся пятого ноября 2022 года в Лос-Анджелесе.







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