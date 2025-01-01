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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»



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RICHIE FAULKNER в недавнем интервью колумбийскому изданию El Expreso Del Rock ответил на вопрос о том, как ему удалось заменить Kenneth "K. K." Downing'a:

«Я считаю, что заменить такого человека, как K.K. Downing, невозможно. Он был в группе 40 лет. Он основал группу вместе с ними. Он совместно с ними создавал эту музыку. Так что его невозможно заменить. Я никогда не думал об этом в таком ключе. Но когда появляется возможность занять это место, необходимо уважать то, что было раньше, но в то же время нужно попытаться создать своё собственное звучание, двигаясь вперёд вместе с группой.

То же самое я думаю и о таких группах, как UFO. Мне нравится [бывший гитарист UFO] Michael Schenker и [бывший гитарист DEEP PURPLE] Ritchie Blackmore. У DEEP PURPLE тоже были разные гитаристы. Я люблю Ritchie Blackmore'a. Кто-то любит K. K., кто-то любит нас всех, и это здорово. Но всегда найдутся люди, у которых есть свои любимые гитаристы. Я просто рад быть в группе, помогать и вносить свой вклад, отдавать дань уважения тому, что он заложил раньше».

На вопрос , как он относится к тому факту, что вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ранее заявил, что Faulkner спас группу почти полтора десятилетия назад, Richie ответил:

«Я бы сказал, что спустя 50 лет группа выпускает новую музыку, и мы по-прежнему гастролируем в Колумбии, по всему миру. Нас номинировали на "Грэмми" в категории "металл" за новую музыку. Я думаю, что это серьёзный сигнал о том, что тяжёлый металл по-прежнему актуален, и JUDAS PRIEST — одна из тех групп, благодаря которым он всё ещё актуален. Не важно, значат ли "Грэмми" что-то лично для вас, но факт в том, что мир смотрит эту церемонию, видит хип-хоп, видит кантри, видит поп-музыку, но видит там и тяжёлый металл. И это GOJIRA, METALLICA, JUDAS PRIEST, SPIRITBOX — мы всё ещё в обойме. JUDAS PRIEST всё ещё остаются претендентами на победу после более чем 50 лет. И мне кажется, что исходя из этого мы делаем что-то правильное, мы всё ещё несем флаг тяжёлого металла, и мы все гордимся тем, что до сих пор в деле. И это всё, что я могу сказать на этот счёт. Что было раньше, я не знаю, потому что я не могу рассуждать какие были дела до того, как я пришёл в группу.

Сделать мне такой комплимент было очень любезно со стороны Rob'а, но я считаю, что мы команда — мы работаем как одна команда — не только группа, но и менеджмент, и лейбл, и наша команда техников — она просто потрясающая. Так что мы все — часть машины. И то, что было раньше, было таким же, и то, что будет потом, будет таким же. Всё будет так же. Мы часть команды, мы часть семьи JUDAS PRIEST — K. K., Ripper Owens, Dave Holland, John Hinch, многие другие — мы все часть этого наследия, и лучшее, что мы можем сделать, это выложиться на тысячу процентов и, надеюсь, по-прежнему нести флаг тяжёлого металла 60 или 70 лет спустя. Думаю, в этом и заключается цель. Достигнем ли мы её — вот на чём стоит сосредоточиться».




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