5 сен 2024



Гитарист JUDAS PRIEST похвалил гитариста EXTREME



В рамках беседы с Richie Faulkner'ом у него спросили, слышал ли он композицию Rise из нового альбома EXTREME, соло из которой Guitar World назвал "одним из лучших в 21 веке" и если да, то побуждает ли его оно на новые свершения:



«Я думаю, этот элемент всегда есть, и всегда присутствовал, особенно с тех пор, как я присоединился к JUDAS PRIEST. Ты переходишь от посредственного гитариста в кавер-группе к посредственному гитаристу в настоящей группе. Понимаете, о чём я? И ты должен думать: "Я больше не могу играть так. Что я могу сказать? Каким будет мой стиль? Каким будет мой голос?" Так что Nuno, Glenn [Tipton], K.K. [Downing]…Я помню первый тур [JUDAS PRIEST] с "Epitaph", мы были вместе с BLACK LABEL SOCIETY и THIN LIZZY. Там были Scott Gorham, Damon Johnson, Zakk Wylde. Как же не пытаться улучшить свою игру или не хотя бы не попытаться это сделать? Они подняли планку, и мы должны соответствовать. И Nuno — не исключение. Мы недавно были в туре с [EXTREME] — отыграли с ними пару концертов в Европе. И я наблюдал за ними со стороны сцены. А мы выступали сразу после них. Нам нужно было надеть наши наряды, нашу кожу и шипы. Так что я не смог посмотреть всё шоу. И я хотел увидеть соло "Rise", но они поставили его в самом конце шоу, так что я не смог увидеть соло. А я хотел увидеть именно это. Но мы встретились с ними после, и Nuno очень хвалил нас».



Он также рассказал, как вдохновляется, наблюдая за игрой других гитаристов:



«Я думаю, у каждого есть свой стиль, нравится вам это или нет. Даже если вы считаете себя посредственным гитаристом, у вас есть что-то, чего нет ни у кого другого, и это меня так или иначе выручает. У меня есть свой собственный "голос". Но да, эти парни всегда поднимают планку. Вчера вечером я был на концерте Joe Bonamassa, а Joe, наряду с Nuno, один из лучших гитаристов в мире, без преувеличения. Он знает свою аудиторию, он знает свою группу, он знает свой инструмент. Я знаю Joe уже давно, может быть, лет 15, и он не перестаёт меня удивлять. Это мастерство — ты уходишь оттуда и хочешь вернуться в студию, и это подстёгивает тебя, чтобы поднять планку, чтобы стать лучше. Вот что такое вдохновение — это чистое вдохновение. Оно никогда не заканчивается, правда. Так что да, Nuno меня вдохновляет, без сомнения».







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