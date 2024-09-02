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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 60
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"



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Басист JUDAS PRIEST Ian Hill подтвердил, что группа переиздаст дебютную пластинку, "Rocka Rolla", по случаю 50-летия:

«Он был заново сведен [давним продюсером PRIEST] Tom Allom'ом после долгих лет существования. Мультитреки были в удивительно хорошем состоянии, и он изменил некоторые звуки, сделал их более современными и, очевидно, сделал их ремикс. И он проделал отличную работу. Полагаю, альбом выйдет совсем скоро. До релиза осталось всего несколько недель, я в этом уверен. Да, но он переделал альбом. Его собираются переиздать, и это отличная новость. Наконец-то он получил то, в чем всегда нуждался».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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2 сен 2024
Klawd Air
Эм... у меня почему-то новости про иностранные группы стали на английском языке. Этотна сайте неполадки или у меня что-то переключилось?

А сама новость отличная. Рока ролла один из тех альбомов, который не помешает докрутить чутка.
2 сен 2024
GeraldFromRivia
Klawd Air, иконку в правом верхнем углу чекни.
Like!1
2 сен 2024
Klawd Air
GeraldFromRivia, ну, етить. Я ещë смотрю "rus" написано в том самом углу, думаю видимо не в этом дело, а оказалось именно в этом. Благодарю за помощь.🤝
2 сен 2024
IJzerklompje
Альбом не выдающийся, но крайне приятный. Ремастер - идея здравая. У них вроде бы до этого были проблемы с правами на рокароллу?
2 сен 2024
ElectricRetard
До сих пор не понимаю, что за хуйня происходит на этом альбоме с 3 по 6 песню.

просмотров: 414

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