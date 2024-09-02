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Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"



Басист JUDAS PRIEST Ian Hill подтвердил, что группа переиздаст дебютную пластинку, "Rocka Rolla", по случаю 50-летия:



«Он был заново сведен [давним продюсером PRIEST] Tom Allom'ом после долгих лет существования. Мультитреки были в удивительно хорошем состоянии, и он изменил некоторые звуки, сделал их более современными и, очевидно, сделал их ремикс. И он проделал отличную работу. Полагаю, альбом выйдет совсем скоро. До релиза осталось всего несколько недель, я в этом уверен. Да, но он переделал альбом. Его собираются переиздать, и это отличная новость. Наконец-то он получил то, в чем всегда нуждался».







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