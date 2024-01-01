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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 41
*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
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Judas Priest

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JUDAS PRIEST отыграли последний концерт



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JUDAS PRIEST отыграли последний концерт в 2024 году 13 декабря в Ex Theater, Roppongi, Tokyo, Japan — видео полного шоу доступно ниже:

01. Panic Attack
02. You've Got Another Thing Comin'
03. Rapid Fire
04. Breaking The Law
05. Riding On The Wind
06. Love Bites
07. Devil's Child
08. Saints In Hell
09. Crown Of Horns
10. Sinner
11. Turbo Lover
12. Invincible Shield
13. Victim Of Changes
14. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
15. Painkiller

Encore:

16. The Hellion / Electric Eye
17. Hell Bent For Leather
18. Living After Midnight




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