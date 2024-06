сегодня



Видео полного выступления JUDAS PRIEST



Видео полного выступления JUDAS PRIEST в 4К, состоявшегося 13 июня в Sant Jordi Club, Barcelona, Spain, доступно для просмотра ниже:



00:01 Panic Attack

05:27 You've Got Another Thing Comin'

12:15 Rapid Fire

16:24 Breaking The Law

18:49 Gates Of Hell

23:37 Love Bites

28:25 Devil's Child

33:10 Riding On The Wind

36:20 Saints In Hell

41:55 Crown Of Horns

48:03 Sinner

55:35 Turbo Lover

1:02:15 Invincible Shield

1:10:50 Victim Of Changes

1:20:20 The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)

1:26:00 Painkiller

1:34:00 The Hellion

1:34:45 Electric Eye

1:38:34 Hell Bent For Leather

1:42:44 Living After Midnight







