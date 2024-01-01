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*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
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Judas Priest

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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



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Видео полного выступления JUDAS PRIEST в 4К, состоявшегося 13 июня в Sant Jordi Club, Barcelona, Spain, доступно для просмотра ниже:

00:01 Panic Attack
05:27 You've Got Another Thing Comin'
12:15 Rapid Fire
16:24 Breaking The Law
18:49 Gates Of Hell
23:37 Love Bites
28:25 Devil's Child
33:10 Riding On The Wind
36:20 Saints In Hell
41:55 Crown Of Horns
48:03 Sinner
55:35 Turbo Lover
1:02:15 Invincible Shield
1:10:50 Victim Of Changes
1:20:20 The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)
1:26:00 Painkiller
1:34:00 The Hellion
1:34:45 Electric Eye
1:38:34 Hell Bent For Leather
1:42:44 Living After Midnight




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