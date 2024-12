10 дек 2024



Вокалист JUDAS PRIEST: «Не будем мы полный Painkiller играть!»



ROB HALFORD в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группа планирует отметить 35-летие "Painkiller":



«Организация пока в процессе, но мы собираемся поехать в тур и сыграть "Painkiller". Не целиком. Я ещё не решил, будем ли мы просто исполнять несколько песен из "Painkiller" или же мы будем исполнять одну песню из "Painkiller", а затем пару других, одну песню из "Painkiller" и пару других. На данный момент всё это только в теории, но, тем не менее, я думаю, что это будет настоящий кайф и удовольствие. И, опять же, для группы это будет раз в жизни. Вы увидите это шоу только один раз. Вы увидите "Shield Of Pain" только один раз. Так что мы надеемся, что наши фанаты прочувствуют атмосферу и будут трясти головой в такт».



Он также рассказал о том, как JUDAS PRIEST подходили к процессу записи "Painkiller":



«Важность заключалась в том, что нам пришлось решить: "Нам действительно нужно показать, что такое настоящие сердце, душа и дух этой группы". И я говорю об этом, имея в виду некоторые из предыдущих альбомов и некоторые из предыдущих песен. Наш настрой был таков: "Мы собираемся создать самый жёсткий, самый тяжёлый, самый сильный, самый энергичный металлический альбом, который мы когда-либо создавали", и мы сделали это — мы достигли этого. Это полноценный альбом. Он немного сбавляет обороты только в "A Touch Of Evil". Остальное — это движение нон-стоп. Мы работали в студии Miraval на юге Франции. Она была очень изолирована, так что, в отличие от Ибицы [где записывались "Screaming For Vengeance" и "Defenders Of The Faith"], где мы каждую ночь ходили в клубы, у нас была изоляция, так что мы по-настоящему погрузились в работу — очень сильно, ничто нас не отвлекало. Так что упражнение по достижению всех компонентов, чтобы сделать этот альбом таким сильным, каким мы хотели его видеть, было успешным. И, опять же, участники группы скажут вам, что мы сделали всё, что могли. Посмотрим, что получится. Мир принял этот альбом.



Это любимый, почитаемый металлический альбом. Многие наши друзья из разных групп говорят: "Если вы хотите услышать, что такое металлический альбом, включите "Painkiller". И это очень круто. Но наши фанаты также признают, что из всех 19 альбомов, которые когда-либо выпускала эта группа, "Painkiller" всё ещё находится в центре внимания. И вот мы достигли этого этапа — альбому исполняется 35 лет в следующем году».







