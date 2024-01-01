Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 24
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 17
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 24
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



10 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Не будем мы полный Painkiller играть!»

9 дек 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

5 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Металлистами хотели быть с детства!»

24 ноя 2024 : 		 Scott Travis: «Я дал пинка JUDAS PRIEST!»

21 ноя 2024 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от Two Minutes To Late Night Crew

9 ноя 2024 : 		 Как JUDAS PRIEST вводили в ЗСРнР

6 ноя 2024 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей Painkiller

5 ноя 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «С идеями у нас проблем нет»

31 окт 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Меня мог позвать и Steve Harris»

27 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы просто любим друг друга»

23 окт 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать под "Paparazzi"»

14 окт 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

10 окт 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы актуальная команда!»

10 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Да я в отеле все партии писал»

9 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus"

6 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о важности сохранения звучания

4 окт 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома

29 сен 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома

24 сен 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

22 сен 2024 : 		 Винил JUDAS PRIEST выйдет осенью

17 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Обязательно будет ещё один!»

16 сен 2024 : 		 JUDAS PRIEST выступили в Канаде

15 сен 2024 : 		 Какое топливо у JUDAS PRIEST?

11 сен 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

10 сен 2024 : 		 Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью

9 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если мы еще можем, зачем нам уходить?»
Показать далее
| - |

|||| 10 дек 2024

Вокалист JUDAS PRIEST: «Не будем мы полный Painkiller играть!»



zoom
ROB HALFORD в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группа планирует отметить 35-летие "Painkiller":

«Организация пока в процессе, но мы собираемся поехать в тур и сыграть "Painkiller". Не целиком. Я ещё не решил, будем ли мы просто исполнять несколько песен из "Painkiller" или же мы будем исполнять одну песню из "Painkiller", а затем пару других, одну песню из "Painkiller" и пару других. На данный момент всё это только в теории, но, тем не менее, я думаю, что это будет настоящий кайф и удовольствие. И, опять же, для группы это будет раз в жизни. Вы увидите это шоу только один раз. Вы увидите "Shield Of Pain" только один раз. Так что мы надеемся, что наши фанаты прочувствуют атмосферу и будут трясти головой в такт».

Он также рассказал о том, как JUDAS PRIEST подходили к процессу записи "Painkiller":

«Важность заключалась в том, что нам пришлось решить: "Нам действительно нужно показать, что такое настоящие сердце, душа и дух этой группы". И я говорю об этом, имея в виду некоторые из предыдущих альбомов и некоторые из предыдущих песен. Наш настрой был таков: "Мы собираемся создать самый жёсткий, самый тяжёлый, самый сильный, самый энергичный металлический альбом, который мы когда-либо создавали", и мы сделали это — мы достигли этого. Это полноценный альбом. Он немного сбавляет обороты только в "A Touch Of Evil". Остальное — это движение нон-стоп. Мы работали в студии Miraval на юге Франции. Она была очень изолирована, так что, в отличие от Ибицы [где записывались "Screaming For Vengeance" и "Defenders Of The Faith"], где мы каждую ночь ходили в клубы, у нас была изоляция, так что мы по-настоящему погрузились в работу — очень сильно, ничто нас не отвлекало. Так что упражнение по достижению всех компонентов, чтобы сделать этот альбом таким сильным, каким мы хотели его видеть, было успешным. И, опять же, участники группы скажут вам, что мы сделали всё, что могли. Посмотрим, что получится. Мир принял этот альбом.

Это любимый, почитаемый металлический альбом. Многие наши друзья из разных групп говорят: "Если вы хотите услышать, что такое металлический альбом, включите "Painkiller". И это очень круто. Но наши фанаты также признают, что из всех 19 альбомов, которые когда-либо выпускала эта группа, "Painkiller" всё ещё находится в центре внимания. И вот мы достигли этого этапа — альбому исполняется 35 лет в следующем году».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 167

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом