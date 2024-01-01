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Гитарист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью обсудил переиздание дебютного альбома "Rocka Rolla":



«Мы разговаривали с разными людьми. Кто-то был за, кому-то нравилось то, что было. Я полагаю, что для группы было важно выпустить альбом в том виде, в котором он должен был звучать. Но есть много людей, которым нравится тот альбом, каким он был, и многим нравится и новый вариант. Так что, да, я к тому, что это будет два разных мнения. Я считаю, что он звучит великолепно. Я уверен, что [давний продюсер PRIEST] Tom Allom проделал отличную работу [сделав ремикс], и это здорово, что альбом вышел в том виде, в котором его задумывала группа. И это классно.



Tom, безусловно, отличный продюсер. У него отличный слух. Он любит PRIEST. Он всегда говорил, когда мы делали некоторые из сессий «Firepower», что любит PRIEST. Так что я полагаю, что это отражается в его миксах и в работе, которую он для нас делает».







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