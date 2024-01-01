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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST: «Мы просто любим друг друга»



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В недавнем интервью Ian Hill ответил на вопрос, в чем секрет долголетия JUDAS PRIEST:

«Я думаю, если вернуться к тем ранним дням, мы прошли через многое, чтобы оказаться там, где мы находимся сейчас. И я считаю, что это сплотило нас. У нас сменились участники за эти годы, но Rob и я прошли через всё это, ночевали в фургоне после концертов в январе в Норвегии — вряд ли кто-то сейчас мечтает об этом. И если бы ваши собственные дети захотели повторить это, вы бы сделали всё возможное, чтобы остановить их. Но у нас всё это было, и это создало ту связь, которая до сих пор существует между мной и Rob'ом. Конечно, и с Glenn'ом тоже. И я думаю, что это одна из причин. За эти годы у нас были кадровые перестановки, но они происходили постепенно. Richie — новый участник в группе, он с нами уже 13 лет. Так что он провёл много времени с нами, и эта философия передалась и ему. Andy с нами с 2018 года. Так что он тоже это понимает. Scott с нами с 89-го года. Так что корни группы и её основа — я не знаю... Это любовь друг к другу. Это передалось и другим, и в этом весь секрет. У нас у всех есть свои особенности, то, что сводит нас с ума. Но у нас всегда есть якорь. Тот якорь, который удерживал группу вместе на протяжении всех этих лет. И это продолжается со всеми участниками группы по сей день».




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