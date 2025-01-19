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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»



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Ian Hill в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он почувствовал, когда впервые услышал пение Роба Rob'a Halford'a в 1973 году:

«Мы с Ken'ом решили попробовать его. Как только мы это сделали, мы поняли, что он — нечто особенное. У него огромный диапазон — я думаю, три октавы, что-то вроде того, что в то время было просто невероятно. И, конечно же, он был из той же части света, что и мы, так что у него были та же грубость, то же мировоззрение, что и у всех нас. И он увлекался теми же группами, что и мы: он был фанатом Джими Хендрикса, CREAM, ему нравились все эти вещи; [Дэвид] Боуи, конечно же. И он отлично вписался в коллектив. И ещё он отличный парень. С ним легко найти общий язык. Вот и всё. А потом появился Glenn, и у нас завязалась дружба. Она завязывается, когда происходит что-то этакое — вроде поездки в Норвегию в фургоне в феврале, и вы спите в задней части фургона. Вы кладёте своё снаряжение в фургон, сверху кладёте матрасы, выступаете, а потом спите на парковке в мороз. Вот что с нами было. И благодаря таким вещам и формируется эта связь. Мы всегда будем большими друзьями — до самой смерти. Неважно, что мы находимся по разные стороны океана, мы всё равно большие друзья и всегда ими будем».




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19 янв 2025
Starbreaker
...с привилегиями.

просмотров: 178

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