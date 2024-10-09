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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus"



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Ian Hill в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли какие-то альбомы, которые он и его коллеги не считают успешными и теми, что вообще не стоило выпускать:

«Да, задним умом это понимаешь... "Point Of Entry" был, пожалуй, первым альбомом, когда мы сделали шаг в сторону. Мы стали чуть более коммерческими. И мы подумали, что, возможно, именно в этом направлении нам и следует двигаться. И мы пошли на это с далеко идущими намерениями, с хорошими намерениями, и, конечно, появились неоднозначные отзывы. После этого мы записали "Screaming For Vengeance". А затем вышел "Turbo". Забавно, что дойдя до "Defenders Of The Faith", мы почти дошли до конца. Мы могли бы легко записать ещё один "Defenders Of The Faith", но мы бы не пошли на этот шаг. И тут появился Roland с замечательными гитарными синтезаторами, и у нас появился первый шанс их использовать. Мы подумали: "Может быть, это то, что нужно". И, конечно же, мы сделали это. И опять же, мы потеряли много поклонников, но и приобрели много новых. Так что в конце концов всё выровнялось с чисто коммерческой точки зрения. И, конечно, после этого мы перешли на более жёсткий уровень на "Ram It Down", а затем на "Painkiller", и с тех пор продолжаем в том же духе.

У нас была парочка уходов в сторону, и "Nostradamus", пожалуй, стал таким проектом, который мы должны были записать для собственного творческого удовлетворения. Это один из таких альбомов — он очень длинный, очень сложный и рассчитан на то, чтобы его прослушали за один присест, и это одна из причин, по которой мы не исполняем ни одной песни из него на концертах. Он замечательный — в основе своей это отличный хэви-металлический альбом, это действительно так — но мы выбираем песни, которые могли бы вписаться в сет на данный момент. И в этой пластинке нет ничего, что могло бы улучшить сет. Но ради интереса мы могли бы сделать это — [сыграть песню] из "Nostradamus" — но это не пошло бы на пользу сету. И это трудно сделать, когда составляется сет-лист, потому что нужно найти сочетание нового материала, старых любимых песен, за которые тебя бы линчевали, если бы ты их не сыграл, и ещё есть целый плавильный котёл вещей, которые мы можем выбрать. И с каждым альбомом это становится всё сложнее, потому что каждый раз, когда в сет добавляется новая песня, нужно из него выбросить чью-то потенциальную любимую. Но мы стараемся, и я думаю, что до сих пор у нас всё получалось».




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9 окт 2024
d
decided
Альбом охрененный, очень эпичный, что-то в стиле Iron Maiden, но намного динамичнее девы! И кстати на концертах они точно исполняли что-то из Нострадамуса. Помниться в Юбилейном в 2011 или около того, тур называл Эпитафия. И там была песня с Ностродамуса, одноименная кажись.

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