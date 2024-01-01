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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 42
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 30
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 14
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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST: «С идеями у нас проблем нет»



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RICHIE FAULKNER'a в недавнем интервью спросили, в 2025 году группа будет в турах или в студии:

«Думаю, понемногу и того, и другого. Со временем туры растут и развиваются — чем больше мы выступаем, тем больше получаем предложений с разных уголков планеты, так что я уверен, что гастролей будет больше. И всегда есть идеи, всегда есть творческие моменты. Так что, если у нас будет возможность, мы, возможно, сможем заняться воплощением некоторых идей и посмотрим, что из этого получится. Будет ли еще один альбом? Я знаю, что у нас постоянно появляются идеи — риффы, мелодии, идеи песен и все такое. Мы творческие люди — как и положено в группе творческих людей, подобное должно происходить. Так что, надеюсь, если у нас будет время в начале следующего года, мы сможем объединить наши идеи и посмотреть, что у нас в наличии, а потом, надеюсь, снова отправимся в путь».




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