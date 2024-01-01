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Гитарист JUDAS PRIEST: «С идеями у нас проблем нет»



RICHIE FAULKNER'a в недавнем интервью спросили, в 2025 году группа будет в турах или в студии:



«Думаю, понемногу и того, и другого. Со временем туры растут и развиваются — чем больше мы выступаем, тем больше получаем предложений с разных уголков планеты, так что я уверен, что гастролей будет больше. И всегда есть идеи, всегда есть творческие моменты. Так что, если у нас будет возможность, мы, возможно, сможем заняться воплощением некоторых идей и посмотрим, что из этого получится. Будет ли еще один альбом? Я знаю, что у нас постоянно появляются идеи — риффы, мелодии, идеи песен и все такое. Мы творческие люди — как и положено в группе творческих людей, подобное должно происходить. Так что, надеюсь, если у нас будет время в начале следующего года, мы сможем объединить наши идеи и посмотреть, что у нас в наличии, а потом, надеюсь, снова отправимся в путь».







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