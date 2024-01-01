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Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось девятого октября на Angel Of The Winds Arena, Everett, Washington, доступно для просмотра ниже:



01. Panic Attack

02. You've Got Another Thing Comin'

03. Rapid Fire

04. Breaking The Law

05. Riding On The Wind

06. Love Bites

07. Devil's Child

08. Saints In Hell

09. Crown Of Horns

10. Sinner

11. Turbo Lover

12. Invincible Shield

13. Victim Of Changes

14. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

15. Painkiller



Encore:



16. The Hellion / Electric Eye

17. Hell Bent For Leather

18. Living After Midnight







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