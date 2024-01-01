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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
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Judas Priest

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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось девятого октября на Angel Of The Winds Arena, Everett, Washington, доступно для просмотра ниже:

01. Panic Attack
02. You've Got Another Thing Comin'
03. Rapid Fire
04. Breaking The Law
05. Riding On The Wind
06. Love Bites
07. Devil's Child
08. Saints In Hell
09. Crown Of Horns
10. Sinner
11. Turbo Lover
12. Invincible Shield
13. Victim Of Changes
14. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
15. Painkiller

Encore:

16. The Hellion / Electric Eye
17. Hell Bent For Leather
18. Living After Midnight




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