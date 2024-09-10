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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 23
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Judas Priest

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10 сен 2024 : 		 Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью

9 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если мы еще можем, зачем нам уходить?»

5 сен 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST похвалил гитариста EXTREME

2 сен 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"»

27 авг 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «RICHIE FAULKNER вдохнул в группу новую жизнь»

26 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

12 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

5 авг 2024 : 		 Почему у барабанщика JUDAS PRIEST перевернуты палки

23 июл 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»

19 июн 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

13 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA заявил, что JUDAS PRIEST являются «архитекторами» тяжёлого металла

29 май 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST об искусственном интеллекте в музыке: «Из этого ничего не выйдет»

18 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»

18 май 2024 : 		 BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST

16 май 2024 : 		 Видео c выступления JUDAS PRIEST

13 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы»

11 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Люди пытаются убить тяжелый металл уже лет сорок»

5 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «Проблема состояла в том, что он не был ROB'ом»

26 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы любим наш металл!»

24 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

17 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я очень скучаю по Glenn'y»

16 апр 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Болезнь не сможет победить меня!»

14 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

12 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST отыграли перед 15 000 в Праге
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|||| 10 сен 2024

Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью



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JUDAS PRIEST 14 сентября в цифровом варианте выпустят обновленную версию дебютного альбома "Rocka Rolla". На CD и виниле "Rocka Rolla - 50th Anniversary: Remixed And Remastered 1974 - 2024" будет доступна с 22 ноября:

01. One For The Road
02. Rocka Rolla
03. Winter
04. Deep Freeze
05. Winter Retreat
06. Cheater
07. Never Satisfied
08. Run Of The Mill
09. Dying To Meet You
10. Caviar And Meths




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10 сен 2024
EvgenBriden
Не знал что у них в группе был хоббит из Шира)
10 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Какие волосы у КК! И Роб еще не того.

просмотров: 512

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