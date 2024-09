10 сен 2024



Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью



JUDAS PRIEST 14 сентября в цифровом варианте выпустят обновленную версию дебютного альбома "Rocka Rolla". На CD и виниле "Rocka Rolla - 50th Anniversary: Remixed And Remastered 1974 - 2024" будет доступна с 22 ноября:



01. One For The Road

02. Rocka Rolla

03. Winter

04. Deep Freeze

05. Winter Retreat

06. Cheater

07. Never Satisfied

08. Run Of The Mill

09. Dying To Meet You

10. Caviar And Meths







+3 -0



( 2 ) просмотров: 512