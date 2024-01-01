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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 38
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Judas Priest

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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



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Видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось шестого декабря в Amashin Archaic Hall, Amagasaki, Japan, доступно для просмотра ниже:

"Panic Attack"
"You've Got Another Thing Comin'"
"Rapid Fire"
"Breaking the Law"
"Riding on the Wind"
"Love Bites"
"Devil's Child"
"Saints in Hell"
"Crown of Horns"
"Sinner"
"Turbo Lover"
"Invincible Shield"
"Victim of Changes"
"The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" (Fleetwood Mac)
"Painkiller"

Encore:
"The Hellion / Electric Eye"
"Hell Bent for Leather"
"Living After Midnight"

Watch JUDAS PRIEST's Entire Invincible Shield Tour Amagasaki Show; Fan-Filmed Video




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