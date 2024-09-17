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Вокалист JUDAS PRIEST: «Обязательно будет ещё один!»



В рамках недавнего интервью для Audio Ink Radio Rob Halford ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что JUDAS PRIEST выпустят ещё один альбом:



«Думаю, большинство групп скажут вам, что их актуальность основана на их музыке и на том, в каком состоянии они находятся в конкретный момент своей жизни как группа, и это всегда поддерживается новой музыкой, которую вы создаёте. И хотя мы ещё не вошли в этот мир, в этот новый мир музыки JUDAS PRIEST, я думаю, что это неизбежно, ведь будет что-то ещё. А когда это произойдёт, я понятия не имею.



Группа процветает благодаря металлу, который мы создаём, времени, которое мы проводим друг с другом, поскольку в нашем коллективе очень много любви друг к другу. Мы понимаем, что нам нужно время, чтобы побыть собой вне группы, и это важно, так что мы можем расслабиться, сделать глубокий вдох, отдохнуть и успокоиться, а затем подготовиться к следующему металлическому штурму. Но именно этим JUDAS PRIEST и занимаются. Пятьдесят лет назад мы начали с [дебютного альбома JUDAS PRIEST] "Rocka Rolla". Пятьдесят лет спустя у нас появился "Invincible Shield". Так что в какой-то момент, очевидно, будет ещё один альбом».







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