Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



17 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Обязательно будет ещё один!»

16 сен 2024 : 		 JUDAS PRIEST выступили в Канаде

11 сен 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

10 сен 2024 : 		 Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью

9 сен 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если мы еще можем, зачем нам уходить?»

5 сен 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST похвалил гитариста EXTREME

2 сен 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"»

27 авг 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «RICHIE FAULKNER вдохнул в группу новую жизнь»

26 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

12 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

5 авг 2024 : 		 Почему у барабанщика JUDAS PRIEST перевернуты палки

23 июл 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»

19 июн 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

13 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA заявил, что JUDAS PRIEST являются «архитекторами» тяжёлого металла

29 май 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST об искусственном интеллекте в музыке: «Из этого ничего не выйдет»

18 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»

18 май 2024 : 		 BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST

16 май 2024 : 		 Видео c выступления JUDAS PRIEST

13 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы»

11 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Люди пытаются убить тяжелый металл уже лет сорок»

5 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «Проблема состояла в том, что он не был ROB'ом»

26 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы любим наш металл!»

24 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

17 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я очень скучаю по Glenn'y»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST: «Обязательно будет ещё один!»



zoom
В рамках недавнего интервью для Audio Ink Radio Rob Halford ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что JUDAS PRIEST выпустят ещё один альбом:

«Думаю, большинство групп скажут вам, что их актуальность основана на их музыке и на том, в каком состоянии они находятся в конкретный момент своей жизни как группа, и это всегда поддерживается новой музыкой, которую вы создаёте. И хотя мы ещё не вошли в этот мир, в этот новый мир музыки JUDAS PRIEST, я думаю, что это неизбежно, ведь будет что-то ещё. А когда это произойдёт, я понятия не имею.

Группа процветает благодаря металлу, который мы создаём, времени, которое мы проводим друг с другом, поскольку в нашем коллективе очень много любви друг к другу. Мы понимаем, что нам нужно время, чтобы побыть собой вне группы, и это важно, так что мы можем расслабиться, сделать глубокий вдох, отдохнуть и успокоиться, а затем подготовиться к следующему металлическому штурму. Но именно этим JUDAS PRIEST и занимаются. Пятьдесят лет назад мы начали с [дебютного альбома JUDAS PRIEST] "Rocka Rolla". Пятьдесят лет спустя у нас появился "Invincible Shield". Так что в какой-то момент, очевидно, будет ещё один альбом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 сен 2024
gravitgroove
С ума сойти! Только Deep Purple дольше них существуют в хард роке и (условно, относительно DP) хэви-метале.

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом