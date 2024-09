сегодня



Басист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома



Ian Hill в подкасте "Something You Should Know!" поговорил о долгожданном переиздании дебютного альбома "Rocka Rolla":



«На самом деле это было очень давно. Те первые два альбома ["Rocka Rolla" и "Sad Wings Of Destiny" 1976 года] были выпущены нашей первой звукозаписывающей компанией Gull Records. Оба альбома были записаны при очень низком бюджете. Они были записаны за одну ночь, потому что студийное время тогда было дешевле. И всё было пущено на самотёк, потому что мы были ограничены во времени. Весь альбом был сделан за, наверное, три-четыре недели, не больше. И мы наконец-то получили права на песни, или Reach Music теперь получили права на песни, так что мы можем что-то с ними сделать. Мы бы сделали это гораздо раньше, но лейбл Gull не разрешал. И, как я уже сказал, теперь, когда Reach получили их, у нас появилось больше свободы в этом смысле».



Когда интервьюер заметил, что для переиздания такого альбома, как "Rocka Rolla", необходимо согласовать множество вопросов, Hill сказал:



«Когда мы выпустили "Rocka Rolla" в 1974-м, всё было проще, но всё равно в процесс вовлечено много людей с художественной точки зрения, с точки зрения производства, и, конечно, с точки зрения бизнеса. Все должны быть на одной волне. И, как я уже сказал, спустя 50 лет мы наконец-то смогли это сделать, и в итоге альбом получится таким, каким он должен был быть в те времена. За дело взялся [продюсер] Том Аллом, который записывал группу с 1979 года. Так что он нам очень помог».



На вопрос о том, помнит ли он процесс создания "Rocka Rolla", он ответил:



«Нет. С тех пор много воды утекло. Кое-что помнится, конечно, например студии. Кое-что из этого как бы исчезает в тумане времени. А некоторые вещи ярко выделяются. Мы тогда впервые попали в профессиональную студию звукозаписи, поэтому мы все были с широко раскрытыми глазами, с открытыми ртами, в благоговении... В Island Studios записывались одни из самых известных артистов в мире. И, конечно же, Trident — мы записали там часть альбома. А в Olympic мы встретились с Mick Jagger и Keith Richards, что для начинающей группы было большим подарком. И такие вещи запоминаются».







+0 -0



просмотров: 270