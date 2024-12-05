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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Металлистами хотели быть с детства!»



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Rob Halford в недавнем интервью японскому каналу Victor Rocks ответил на вопрос, ожидал ли он и его коллеги по группе, что их детище протянет 50 лет:

«Мы и представить себе не могли 50 лет назад, когда JUDAS PRIEST выпустили "Rocka Rolla", что будем спустя пять десятилетий праздновать, хранить и защищать металлическую веру. Это было невероятное путешествие, наполненное силой, энергией и любовью от наших хэви-металл-маньяков по всему миру, особенно от нашей японской семьи хэви-металлических маньяков. Мы любим вас».

Об идее привлечь давнего продюсера JUDAS PRIEST Tom Allom'a к созданию ремикшированной версии "Rocka Rolla" для юбилейного издания пластинки, Rob сказал:

«Идея привлечь Tom Allom'a к работе над юбилейным изданием "Rocka Rolla" была очень важной, потому что в музыке, в звуке, в ощущениях от альбома было так много элементов, про которые мы чувствовали, что Tom может внести в них значительные улучшения, сделать так, чтобы весь альбом выразил себя с той силой и с теми чувствами, которые мы испытывали, когда записывали его в 1974 году. Если в жизни есть шанс сделать что-то лучше, то нужно им воспользоваться. Именно так мы и поступили, привлекая Tom Allom'a для нового издания "Rocka Rolla"».

Насчёт мнения некоторых фанатов о том, что JUDAS PRIEST были хард-рок-группой в эпоху "Rocka Rolla", и лишь после выхода "Sad Wings Of Destiny" превратились в хэви-металлистов, Halford сказал:

«Когда JUDAS PRIEST начали свою металлическую жизнь все эти годы назад, мы с самого первого дня решили: "Мы хотим быть хэви-металлической группой. Мы хотим, чтобы наше металлическое звучание с самого начала распространилось по всему миру". Так мы и поступили, начав с "Rocka Rolla". Да, у "Rocka Rolla", в отличие от "Sad Wings Of Destiny", другая текстура, опыт их прослушивания различается. Как и во многих других группах, первые два-три альбома позволяют понять, кто ты есть и что ты хочешь сказать своим металлом, своей музыкой. И JUDAS PRIEST сказали своё на "Rocka Rolla" — тяжёлый металл с первого дня!»

По поводу возможности включения песен из "Rocka Rolla" в будущие сет-листы JUDAS PRIEST, Rob сказал:

«"Rocka Rolla" — это очень важный альбом для JUDAS PRIEST во многих отношениях. И мы уже немного отпраздновали это событие, исполнив некоторые песни с него. Заглавный трек "Rocka Rolla" мы играли несколько раз, как и "Never Satisfied". Но сейчас, когда мы переживаем этот невероятно важный момент официального 50-летия нашего дебютника, мы уверены, что в концертном формате мы передадим больше содержания, больше звуков, больше энергии и силы хэви-металла из альбома "Rocka Rolla". Так что следите за новостями. И когда это произойдёт, мы сообщим вам».




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5 дек 2024
d
decided
Лучшая метал группа из 70-х! Низкий поклон отцам основателям!

просмотров: 70

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