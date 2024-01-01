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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
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Judas Priest

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12 авг 2024 : 		 Концертное видео JUDAS PRIEST

5 авг 2024 : 		 Почему у барабанщика JUDAS PRIEST перевернуты палки

23 июл 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»

19 июн 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

13 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA заявил, что JUDAS PRIEST являются «архитекторами» тяжёлого металла

29 май 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST об искусственном интеллекте в музыке: «Из этого ничего не выйдет»

18 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»

18 май 2024 : 		 BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST

16 май 2024 : 		 Видео c выступления JUDAS PRIEST

13 май 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы»

11 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Люди пытаются убить тяжелый металл уже лет сорок»

5 май 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «Проблема состояла в том, что он не был ROB'ом»

26 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы любим наш металл!»

24 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

17 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я очень скучаю по Glenn'y»

16 апр 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Болезнь не сможет победить меня!»

14 апр 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

12 апр 2024 : 		 JUDAS PRIEST отыграли перед 15 000 в Праге

9 апр 2024 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

7 апр 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я всё ещё ощущаю себя на 12 лет»

5 апр 2024 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от POSTMODERN JUKEBOX

5 апр 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

2 апр 2024 : 		 IAN HILL о VIP-билетах на концерты JUDAS PRIEST: «Это возможность дать людям представление о том, что происходит при подготовке шоу»
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Концертное видео JUDAS PRIEST



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"Panic Attack", новое концертное видео группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже.




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